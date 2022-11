Kimera EVO37 está quase esgotado

lá Kimera EVO37 é um ambicioso projeto restomod criado pela Kimera Automobili, uma pequena montadora de automóveis fundada pelo piloto e empresário Luca Petti. O objetivo é repropor o mito em uma chave moderna Lançamento 037Que alcançou muitos sucessos no campo dos ralis. A versão final foi apresentada na edição do ano passado da Milano Auto Classica, e este ano o esportivo italiano retornará à exposição italiana dedicada aos carros clássicos (18 a 20 de novembro) com três amostras nas cores da bandeira italiana.

2022 foi um ano importante para a Kimera Automobili, sua protagonista EVO37 de nós uma viagem ao redor do mundo. No verão passado, um Kimera azul destinado a um rico cliente americano foi o protagonista da Monterey Car Week, na Califórnia, famoso evento dedicado aos carros mais bonitos de ontem e de hoje.

No final de 2022, Kimera terá Produtor No total 6 carros. A meta para 2023 em diante é de 12 carros por ano até o fim da tiragem limitada. Dessas 37 “peças”, estou sozinha 3 carros ainda estão “grátis”com 34 deles já atribuídos a proprietários de todo o mundo: Holanda, Suíça, Bélgica, Japão, Estados Unidos, Costa Rica, Inglaterra, Monte Carlo, França, Espanha, Alemanha, Ucrânia, Porto Rico, Coréia e Itália .

Esteticamente, a influência do original é muito forte. A Kimera Automobili, aliás, modernizou o Lancia 037, tornando-o Mais moderno e musculoso. A equipe de técnicos envolvidos no desenvolvimento do Lancia 037 desenvolveu o chassi original, enquanto a suspensão foi totalmente redesenhada, utilizando amortecedores Öhlins reguláveis ​​de última geração.

pagar Kimera EVO37 encontramos o mesmo 4 cilindros na época, que foi redesenhado de raiz e construído pela Italtecnica, sob o comando de Claudio Lombardi, que supervisionou a construção dos motores originais. Com uma capacidade de 2,15 litros graças à dupla sobrealimentação (Turbo e supercharger) com 505 cv e 550 Nm de torque, e é acoplado a uma caixa manual de seis velocidades. A potência é transmitida às rodas traseiras e existe um diferencial de deslizamento limitado.

O preço desta verdadeira joia fabricada na Itália? Começa a partir de 540 mil euros.