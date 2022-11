O futuro do arroz na era das mudanças climáticas: o desafio da água

Milão, 16 de novembro. (askanews) – A sustentabilidade agrícola e ambiental do cultivo de arroz foi o tema mais quente no Centro para o Segundo Congresso Europeu realizado este ano pela primeira vez na Itália, no Palazzo Lombardia de Milão. A premissa a partir da qual o trabalho partiu é que o cultivo do arroz não desperdiça água, pois o complexo sistema de arrozais permite reter temporariamente a água vinda dos Alpes e depois devolvê-la aos rios, para completar seu ciclo natural. Mas na era das mudanças climáticas, como o cultivo de arroz pode superar o desafio mais importante, o desafio dos recursos hídricos, especialmente depois da excepcional seca deste verão? O Diretor do Departamento de Agronomia e Proteção de Culturas do Centro de Pesquisa do Arroz, Marco Romani, falou sobre o tema, aprofundando práticas agrícolas e técnicas de cultivo para o uso sustentável dos recursos hídricos e para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Entre as técnicas mencionadas pelos romanos está a imersão no inverno. Esta prática agrícola, que consiste em inundar as parcelas de terreno no final da estação vegetativa, desde o outono até ao inverno até ao início da primavera seguinte, permite recarregar o lençol freático numa época em que a água é abundante porque não é necessária para outras culturas, como milho ou soja. Outro efeito positivo da imersão no inverno foi encontrado na degradação dos resíduos da colheita que, por um lado, libera nutrientes valiosos da cultura no solo e, por outro lado, reduz as emissões de metano para a atmosfera. A prática de umedecimento e secagem alternados (AWD), que envolve a alternância de arrozais úmidos e secos, provou ser uma estratégia bem-sucedida para mitigar as emissões de gases de efeito estufa, pois contribui para a rápida deterioração da palha.



“O arroz – sublinhou na abertura da conferência o Conselheiro para a Agricultura da Lombardia, Fabio Rolfi – moldou a história, a identidade, a beleza da biodiversidade de regiões inteiras, e penso em particular em lomelina. encontrado nas regiões de Milanese, Lodi e Mantua. Uma cultura que deve ser promovida Porque continua a gerar riqueza generalizada em toda a região e deve ser defendida da concorrência desleal, especialmente do Sudeste Asiático. No novo Plano de Desenvolvimento Rural para os próximos cinco anos, haverá medidas especiais para o arroz para apoiar a lucratividade dos agricultores e incentivar o investimento para os produtores de arroz.”





Proteger com precisão a biodiversidade animal e vegetal é outro privilégio do cultivo sustentável do arroz. Durante a conferência, François Clement, Diretor e Diretor Técnico do Centro Francis de Rais falou sobre isso, referindo-se à riqueza da flora e da fauna encontradas na região de Camargue, onde os arrozais podem manter um habitat húmido e atuar como um alimento e reprodução solo, abrigando muitas espécies de animais, incluindo anfíbios, insetos e pássaros. Em vez disso, Pedro Monteiro, vice-presidente da Casa do Arroz, teve de nos falar do diversificado património do arroz japonica português, em particular o Carolino, cujo cultivo se estende por cerca de 30.000 hectares distribuídos nas proximidades dos três mais importantes rios da Portugal: Mondego e Tejo E Sado. Os portugueses, definidos como os “asiáticos da Europa”, detêm o recorde do maior consumo anual per capita da União Europeia, com 200 mil toneladas de arroz branco consumidas. A Itália está longe do recorde português de consumo per capita (18 quilos contra o nosso consumo de 6-7), mas devemos recordar que em 2021 foram mais de 227.000 hectares de arroz cultivados no nosso país com uma produção superior a 14,6 milhões quintais. As principais regiões produtoras são a Lombardia e o Piemonte, que juntas cobrem 92% de todo o arroz italiano. Em particular, na Lombardia existem 97.800 hectares cultivados (com uma produção de mais de 6 milhões de quintais), o que equivale a 43,1% das terras cultivadas com arroz na Itália.A conferência foi também uma oportunidade para apresentar aos stakeholders italianos os objetivos do projeto que estão promovendo, European Sustainable Rice – Não pense duas vezes. Um programa de três anos financiado com o apoio da União Europeia que visa disseminar o conhecimento sobre a produção de arroz e os usos do arroz feito na UE na culinária e aumentar a conscientização sobre o valor do cultivo de arroz em termos de sustentabilidade e proteção do arroz. Recursos naturais.