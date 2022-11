Inflação recorde desde 1983. Gastos custam 12,6% a mais – economia

A Istat também revisou para baixo as primeiras estimativas dos preços dos chamados carrinhos para o mês de outubro, que, no entanto, permanecem em níveis recordes desde 1983. Em outubro, alimentos, produtos para casa e cuidados pessoais aumentaram de +10,9% para +12,6% % ( +12,7% estimativa prévia) e os de produtos de compra de alta frequência de +8,4% a +8,9%. “É preciso voltar a junho de 1983 (quando eles registraram uma variação de tendência de +13,0%) para encontrar um crescimento anual nos preços dos carrinhos acima de outubro de 2022”, comenta Istat.

O Istat está revisando para baixo sua estimativa preliminar de inflação para o mês de outubro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor para Toda a Comunidade (NIC), tabaco total, registrou um aumento de 3,4% m/m e 11,8% m/a (de +8,9% no mês anterior). A estimativa inicial era de +11,9% YoY e +3,5% MoM. A inflação auferida para 2022 equivale a +8,0% para o índice geral e +3,7% para o núcleo.

“É preciso voltar a março de 1984 (quando era de +11,9%) para a mudança direcional do índice geral da NIC acima de +11,8%”, comenta Istat, divulgando os dados finais da inflação de outubro. a tendência da inflação se deve principalmente aos preços das commodities energéticas (cujo crescimento passa de +44,5% em setembro para +71,1%) e estruturados (de +47,7% para +51,6%) tanto não regulados (de +41,2% para +79,4%) quanto , em menor medida, aos preços das matérias-primas alimentares (de +11,4% para +13,1%), transformados (de +11,4% para +13,3%) e não transformados (+11,0% para +12,9%) e outros bens (de +4,0% para +4,6%) serviços recreativos, culturais e de cuidados pessoais (de +5,7% em setembro para +5,2%). desacelerou ligeiramente (de +3,9% para +3,8%); O spread inflacionário negativo entre estes últimos e os preços das commodities (de -8,6 em setembro para -13,8 pontos percentuais). commodities energéticas não regulamentadas (+28,3%), commodities energéticas regulamentadas (+20,0%) e, em menor grau, preços de alimentos sem dor mão de obra (+2,4%), alimentos industrializados (+1,6%), bens não duráveis ​​(+0,7%) e bens duráveis ​​(+0,6%); Por outro lado, devido principalmente a fatores sazonais, os preços dos serviços de lazer, cultura e cuidados pessoais (-0,7%) e serviços relacionados ao transporte (-0,8%) recuaram.

O núcleo da inflação, excluindo energia e alimentos in natura, acelerou de +5,0% para +5,3% e aquele excluindo energia sozinho de +5,5% para +5,9%. O Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (IPCA) aumentou 3,8% em relação ao mês anterior e 12,6% em relação ao mesmo período do ano anterior (+9,4% no mês anterior); A estimativa inicial era de +12,8%. O índice nacional de preços ao consumidor para famílias operárias (FOI), tabaco líquido, registrou um aumento de 3,3% mês a mês e 11,5% ano a ano.