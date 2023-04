Anuidades, datas de pagamento do voucher de maio

Já tem muitos aposentados na contagem regressiva para receber o cupom de maio de 2023. Atenção: as datas não são iguais para todos e, conforme previsto no último post, um aumento está a caminho. vamos explicar

O mês de abril de 2023 já começou e, para quem costuma colocar a mão na massa para conferir as contas da família, começou a contagem regressiva para enviar vale pensão um mês atrás Maio de 2023.

Isso também na cara Novidades divulgadas pelo INPS A Circular nº 35, publicada há poucos dias, 3 de abril, traz detalhes interessantes sobre os valores devidos. Assim, entramos nos benefícios indicando as datas de pagamento, diferenciadas de acordo com às iniciais dos sobrenomes.

Cheque de pensão maio de 2023: quais serão os valores

Os dados “oficiais” serão indicados por volta do dia 20 de abril, mas já é possível calcular tanto os valores quanto as supostas datas de lançamento do voucher; Verifique também algum deles aposentados, Em maio, os aumentos começarão. Pois bem, os beneficiários serão nomeadamente a pensão mínima, que deverá passar de 563, valor que já foi reavaliado para 7,3%, para 572 euros. Já os reformados com mais de 75 anos receberão um voucher de 600 euros.

Circular Refere-se também a valores diferentes dos 500 euros evidenciando que quem, por exemplo, receber um cheque de 300 euros ou muito menos do que o mínimo, terá um acréscimo de 4,5 euros por mês que passará a 19,20 euros por mês se for maior 75 anos. Conforme você especifica aumenta Em vigor de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, que será pago com todos os atrasados. Além disso, o aumento será dobrado porque novas reavaliações devem começar a partir de 1º de janeiro de 2024.

a respeito de datas de pagamento, O calendário deve levar em consideração o fato de que 1º de maio será o Dia do Trabalho, portanto, o primeiro dia de depósito em conta corrente dos beneficiários será adiado para 2 de maio. cheques de pensão Ou vá ao correio para retirar o cheque. Em particular, 2 de maio é a data de aposentadoria dos aposentados cujos sobrenomes começam com as letras A e B.

Para as letras C e D Passamos para quarta-feira, 3 de maio; E a K Em vez disso, o cheque será sacado a partir de quinta-feira, 4 de maio; 5 de maio será reservado para as letras LO e novamente 6 de maio para títulos de P a R enquanto 8 de maio para S a Z. Todos os comprovantes de pensão podem ser verificados acessando a área pessoal no site do INPS.