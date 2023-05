Três plantas por 100 habitantes

ROVIGO – Uma corrida rumo ao sol, prato após prato, que trouxe Policina Ter, no início do ano, 6.753 trabalhadores Sistemas fotovoltaicosCerca de três para cada 100 habitantes, com uma capacidade instalada total de 348 megawatts. Aproximadamente um sétimo do que costumava ser Fábrica da Enel em Polissen Camerini, que na época cobria 8% das necessidades italianas. Números importantes, embora o número de plantas presentes na província seja igual a apenas 0,6% do total das existentes em todo o território nacional, mais de 1,2 milhão, e 3,8% das 179.089 do Vêneto, região que fica atrás apenas da Lombardia em termos do número de usinas e Potência. No entanto, a contribuição policial para a força patriótica gerada pela Solar superior, 1,4%, enquanto a força regional é de 13,96%. Isso porque, além de muitos painéis domésticos e painéis compartilhados acima de armazéns industriais, existem muitos sistemas de grande e médio porte instalados no solo. Afinal, a Polesine foi pioneira com a usina San Bellino, inaugurada em 2010, que com 280.000 painéis dispostos no terreno em uma área de mais de 84 hectares e com capacidade total superior a 70 megawatts, naquela época havia adquirido a maior potência planta em Palma solar no mundo. Europa. Atualmente, os maiores deles estão localizados na Espanha, Grécia e Portugal.

estrondo

Pelas estatísticas da GSE, Diretora de Serviços Energéticos, empresa controlada pelo Ministério da Economia, fica claro que em dois anos as usinas solares de Polissen cresceram cerca de 37%. No final de 2020 eram, de facto, 4934, 0,5% do total nacional, para uma potência instalada de 326,4 MW, 1,5% a nível nacional, enquanto em 2021 passou para 5329 e a capacidade para 331,7 MW, ainda 0,5% e 1,5%. nacionalmente. O crescimento entre 2020 e 2021 foi de 8% no número de estações e 1,6% na capacidade instalada, um pouco abaixo da média nacional, já que os aumentos foram de 8,6% e 4,4%, respectivamente.

Por outro lado, entre 2021 e 2022 cresceu quase sete vezes: também considerando a conjuntura económica, o crescimento do número de fábricas registadas na província foi de 26,7%, ainda que o aumento do ponto de vista energético tenha ficado pouco abaixo 5%. No entanto, nacionalmente, o número de usinas aumentou 21%, mas a potência geral 11%, enquanto no Veneto, onde em 2022, com 31.201 novas usinas, o número cresceu 21,2% em relação a 2021, a potência aumentou 13,1. %.

pinturas de casas

Nesse sentido, entendemos como o alto crescimento solar de Polesine foi impulsionado no ano passado, graças a recompensas de construção, quase exclusivamente por sistemas locais de baixa potência. Além disso, o relatório do GSE especifica que em toda a Itália “cerca de 113 mil fábricas, 54% das instaladas em 2022, se beneficiaram do crédito fiscal de 110%, Superbonus”. No ranking das províncias italianas, em 1º de janeiro deste ano, Polesine ocupava a 71ª posição em número de estações, enquanto em termos de potência total ocupava a 21ª posição. Regionalmente, apenas Belluno tem menos painéis, cerca de seis mil no total para apenas 60 MW no total, enquanto em potência, Veneza também, que é de 277 MW apesar de ter quase 29 mil estações, é menor que Rovigo . No entanto, no restante da região do Veneto, os números são maiores.

Quanto ao mapa provincial, de acordo com os dados de Atlaimpanti do GSE, atualizados até julho de 2021, quando havia um total de 4.996 estações em Polissine, Canaro liderava em capacidade total no nível municipal com 75,2 MW, seguido por San Bellino com 71,3. Rovigo é terceiro com 15,4 e está atrás de Loreo com 13,3, Ceneselli com 13, Badia com 11,7, Porto Tolle com 9, Salara com 8,5, Ariano com 7,5, Lendinara com 7, Porto Viro com 6,5 e Castelguglielmo com 6,1, San Martino com 6,1 e Adria com 6. Na lista de espera estão Villanova Marchesana, Calto, Costa, Villamarzana e Guarda, todos com valores inferiores a 0,5.

Leia o artigo completo

Em Il Gazzettino