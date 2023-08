As empresas chamam os trabalhadores ao escritório

E Tarde de outubro em Imsouane, um vilarejo na costa atlântica do Marrocos. Em um pequeno restaurante pintado de azul, um grupo de trinta e poucos anos está diante de um peixe grelhado. Eles se parecem com surfistas móveis, na verdade são funcionários de corporações multinacionais. “Eu trabalho daqui”, diz um gerente de um grande conglomerado. Após a pandemia tornou-se um apaixonado pelo surf. Esteve em Portugal, Bali, depois Marrocos. Nunca no escritório. Era 2022. Sua vida nômade, de alguma forma, ainda se mantém: um apartamento em Tânger e um veículo off-road para viagens à praia e ao deserto. Mas ele tem sorte.

No mundo corporativo, depois da ressaca do Zoom, está em andamento migração reversa. As empresas de Wall Street estão entre as mais determinadas a levar os trabalhadores de volta aos seus escritórios. No entanto, nos últimos meses, até mesmo muitos gigantes da tecnologia, como Apple, Google e Meta, exigiram que seus funcionários se apresentassem no local pelo menos três vezes por semana. No fim das contas, a utopia libertária de demolir escritórios, financiada durante a pandemia por uma série de estudos e pesquisas, parece ter se reduzido a isso mesmo: utopia. As empresas perceberam que os ganhos de produtividade sugeridos por esses estudos eram muito otimistas. O fato é que o escritório serve. O Microsoft Teams, como alternativa aos colegas humanos, é bastante bom.

Utopia no fim dos escritórios

No entanto, não foi assim no começo. Em 2020, em plena pandemia, dois doutorandos de Harvard publicaram um artigo sobre a atuação de trabalhadores de call center contratados por uma grande varejista online. O período foi analisado entre janeiro de 2018 e agosto de 2020. O estudo impressionou muito porque constatou 8% de crescimento do número de chamadas atendidas a cada hora por funcionários que se deslocam de escritórios para residências. Um estudo de Nicholas Bloom, professor de economia da Universidade de Stanford, é frequentemente citado como prova dos benefícios do teletrabalho. A pesquisa de Bloom, que analisou 1.000 funcionários de uma agência de viagens chinesa, revelou que funcionários remotos também eram 13% mais eficiente de seus colegas de escritório.

No entanto, há detalhes importantes que podem ter sido subestimados a princípio. A produtividade aumentou, segundo o Professor Bloom, com duas condições: que o trabalho a partir de casa fosse voluntário e que ao fim de semana ainda nos encontrássemos no escritório a discutir novos projetos à volta de uma mesa real, e não numa conferência Zoom.

Em maio, o Federal Reserve de Nova York publicou uma versão editada de um artigo das pesquisadoras de Harvard Natalia Emmanuel e Emma Harrington, The Pace of Remote Working Techno Utopia. De acordo com esta nova versão, supostos trabalhadores domésticos tornaram-se trabalhadores eficientes Queda de 4% na produtividade. Em 2022, o professor Bloom também atualiza suas pesquisas sobre a empresa de viagens chinesa. Ele visitou novamente, desta vez para investigar os efeitos da experimentação com o trabalho híbrido. Estes são os resultados: impacto mínimo na produtividade. Então Bloom também notou que os funcionários do escritório têm jornadas de trabalho mais longas e os programadores escrevem mais.

Ação inteligente muda vidas

No entanto, também é verdade que não há como voltar atrás. O trabalho híbrido veio para ficar. De acordo com Bloom, o crescimento exponencial do número de pessoas trabalhando em casa pode ser a maior mudança na economia dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje, 30% da força de trabalho americana trabalha de forma híbrida, ou seja, alguns dias da semana no escritório e o restante em casa. Simplesmente por que sair do escritório de vez em quando melhorar a vida. Faz você mais feliz. E as empresas devem levar isso em consideração, senão perdem talentos. As consequências da pandemia nas tendências do emprego ainda se fazem sentir: a mão-de-obra continua escassa, sobretudo no setor dos serviços. É por isso que o trabalho remoto continua

A Covid em alguns países, sobretudo nos Estados Unidos, finalmente cedeu Mais poder de negociação para os trabalhadores. que tiveram menos medo de largar o emprego, de procurar um emprego mais interessante, de conseguir um salário melhor ou menos exigente ou de negociar um trabalho híbrido com a empresa. Estou feliz por estar em casa várias vezes por semana. Nadar ou correr pela manhã, fazer compras, pegar as crianças na escola, ir ao dentista. Graças ao trabalho híbrido, entre outras coisas, as pessoas gastam menos tempo em viagens, metrô, trem e carro. O que, do ponto de vista deles, pode soar como um aumento de produtividade. No entanto, as medidas convencionais não parecem detectar isso.

No escritório para compartilhar

Há uma série de novos estudos cujo veredicto deixa poucas dúvidas: os negócios funcionam melhor no escritório, entre colegas. Aqui estão alguns: Michael Gibbs, da Universidade de Chicago, e Frederick Mengele e Christoph Simroth, ambos da Universidade de Essex, encontraram uma queda de 19% na produtividade de funcionários remotos em uma grande empresa asiática de TI. Outro estudo descobriu que os profissionais de xadrez tiveram um desempenho pior em partidas online do que em partidas presenciais. Pesquisas posteriores mostraram que a videoconferência Inibir o pensamento criativo.

Afinal, para inovar é preciso comunicar e poluir. Pense na nossa história: o desenvolvimento do capitalismo no Ocidente andou de mãos dadas com o crescimento das cidades e do número de pessoas trocando ideias em espaços públicos ou semipúblicos. É essa combinação que aumenta a criatividade. E assim, mesmo após a pandemia, os escritórios mantêm seu papel, talvez reinterpretado como centro de câmbio, marketing e troca de ideias, como lugares que expressam a identidade da marca. As pessoas vão para trabalhar e conhecer colegas, mas também para fazer networking, o que é essencial para a inovação.

Capital humano

Basicamente, não é nada surpreendente, como qualquer pessoa que passou os últimos anos trabalhando em sua sala de estar entende. É difícil para as pessoas colaborarem de casa. Funcionários entrevistados para um estudo do Federal Reserve disseram que a distância física de seus colegas era uma barreira. Óbvio: quando alguém está na sala ao lado, é normal pedir ajuda ou, por exemplo, Aprenda com isso. A teleconferência é uma pálida imitação de reuniões ao vivo. Na Microsoft, por exemplo, observou-se que sem contato face a face, as redes profissionais dentro de uma empresa tornam-se mais estáticas e isoladas.

Alguns dos custos de coordenação do trabalho remoto também podem diminuir. Com o tempo, você se acostuma a usar o Zoom e o Microsoft Teams e se torna bom nisso. Mas há um custo para ser inquebrável, lembre-se O economistaNão falta desenvolvimento de capital humano. Em uma pesquisa com um grupo de engenheiros de computação, um estudo de Harvard descobriu que o feedback entre os colegas diminuiu significativamente depois que eles mudaram para o trabalho remoto. Enquanto dois pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts documentaram um declínio no aprendizado entre trabalhadores remotos: aqueles que ficam em escritórios aprendem mais rápido.

Valor da flexibilidade

Também podemos imaginar que trabalhar em casa, ao contrário, é feito sem muitas repercussões negativas no desempenho. Um caso típico pode ser um profissional iniciante, talvez na área jurídica, que presta consultoria de médio e alto nível a um escritório. Ele executa tarefas hábeis, mas quase rotineiras, enquanto aproveita a vida. Para trabalhar remotamente, ele também aceitará um salário um pouco menor. E em casa, em vez de em escritórios lotados, também pode ser mais fácil concluir tarefas que exigem concentração constante por longos períodos. É por isso que muitas pessoas desenvolveram alergias ao escritório. para muitos, O futuro continuará híbrido. O fato é que as empresas tentarão gradativamente tirar seus funcionários de casa, deslocando o equilíbrio da semana de trabalho para os escritórios.

O equilíbrio, neste ponto, é permanecer flexível. Giampiero Zorlo, fundador e CEO da Utopia, uma empresa de comunicação corporativa e assuntos públicos, gerenciou cerca de sessenta pessoas trabalhando remotamente entre Roma, Milão e Bruxelas durante a pandemia. Graças a um programa de compartilhamento de trabalho, sua empresa continuou a operar. Mas Zorlo logo notou os efeitos colaterais. Ele diz que a falta de contato físico entre os colegas teve um impacto enorme e, por isso, as coisas positivas dessa experiência precisam ser trazidas para o mundo pós-Covid. Realmente flexível. Afinal, é a burocracia forçada que mata a inovação. Coisas como marcar ponto todos os dias.

Impacto no setor imobiliário

Falando em preços: como as empresas estão ajustando seus investimentos imobiliários pós-pandemia? Como o teletrabalho afeta os imóveis comerciais? Sabemos por algumas pesquisas que cerca de metade das empresas multinacionais quer isso Reduza o espaço do escritório nos próximos três anos. Uma pesquisa da Knight Frank com executivos imobiliários em 350 empresas em todo o mundo descobriu que, entre os principais grupos que reduzem o espaço de seus escritórios, o maior número pretende reduzir o espaço em 10 a 20 por cento. Esse downsizing afetará os hábitos de dez milhões de pessoas.

“Espaço menor, mas melhor, é provavelmente o lema de organizações maiores.” Ele deixou claro para tempos financeiros Lee Elliott, especialista em imóveis comerciais da Knight Frank. Por isso, grandes empresas buscam terrenos mais luxuosos, abrindo mão de alguns metros quadrados. Não é a sentença de morte para os mercados imobiliários. Para imóveis de qualidade, há um défice de oferta e, consequentemente, um aumento das rendas.”

Por outro lado, o corte de espaços de escritórios para grandes empresas está a causar alguma preocupação quanto ao futuro dos edifícios antigos, localizados em zonas menos conhecidas. Ao mesmo tempo, continua a investigação da Knight Frank, deve-se ter em mente que a maioria das empresas menores planeja expandir a metragem quadrada do escritório. E ainda há muitas empresas que, antes de se mudarem, precisam esperar o vencimento de seus contratos de aluguel. Em geral, continua Elliott, nos últimos três anos, muitas empresas decisões pendentes Em termos imobiliários, aguarda-se avaliação dos hábitos de trabalho pós-pandemia.

futuro híbrido

A tendência para o trabalho híbrido, com uma passagem gradual para os escritórios, é confirmada pela pesquisa da Knight Frank, que incluiu empresas de todo o mundo em setores que vão da tecnologia aos serviços financeiros. Quase um terço das empresas entrevistadas optou por operar total ou quase totalmente presencial. 56% escolheram uma política mista, enquanto cerca de 10% planejam ficar ausentes a maior parte ou completamente. O resultado é que em Londres, segundo dados da Cushman & Wakefield, as empresas ocupam menos espaço do que a média pré-Covid, embora ainda tenha havido um número significativo de mudanças de escritórios no ano passado.

Para a próxima década, de acordo com um estudo da Savills, a maioria dos espaços de escritórios excedentes será encontrada em cidades dos Estados Unidos, como San Francisco e Washington, DC. Em contraste está o mercado asiático, onde a oferta de espaços será rígida. Por outro lado, a Europa ocupará uma posição intermediária. “Não são apenas os escritórios que estão sendo esvaziados porque algumas cidades tiveram níveis mais baixos de retorno ao trabalho desde a pandemia”, disse Kelsey Sellers, assistente de pesquisa da Savills. “A questão é como as tendências econômicas, demográficas e de desenvolvimento de longo prazo interagem com os padrões de emprego.”

