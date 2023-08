Musk agradece Sanguliano, mas perde jogo de Zuckerberg na Itália

Pule, evitando novas reviravoltas, a “épica” luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg, que deveria acontecer na Itália em um local que lembra as glórias da Roma antiga, para participar de um evento beneficente com a aprovação do microfone. O proprietário da Tesla, em um post no X, o antigo Twitter, escreveu diretamente ao nosso Ministro da Cultura em italiano: “Quero agradecer ao Ministro Sangiuliano por sua gentileza e disponibilidade em seu desejo de organizar um evento de entretenimento, cultural e beneficente na Itália. . Queríamos promover a história da Roma antiga com o apoio de especialistas e, ao mesmo tempo, arrecadar dinheiro para veteranos americanos e hospitais infantis na Itália. Zuckerberg recusou a oferta porque não está interessado nessa abordagem. Ele só quer luta se for o UFC que organiza o encontro. Enfim, estou sempre pronto para lutar.”