Aumentos face a antes da pandemia – QuiFinanza

2023, como vos dissemos muitas vezes nos últimos meses, foi o ano dos grandes aumentos de preços e das emergências, com os efeitos da guerra na Ucrânia e não só a fazerem-se sentir nos bolsos dos italianos. Foi o ano dos combustíveis caros, mas também da hiperinflação e das subidas aos supermercados, bem como das altas das férias que se traduziram em aumentos exorbitantes de voos, hotéis e restaurantes. Mas não para por aí, porque Preços de ingressos para museus, passeios e atividades turísticasNos últimos anos, os custos que podemos dizer a verdade aumentaram gradualmente cada vez mais.

museus salgados

Foi ele quem avaliou a situação TicketLens, que teve como referência os preços dos bilhetes, passeios e atividades turísticas, revelou uma tendência que vem crescendo há vários anos. Em particular, de facto, parece que desde o período pré-pandémico até hoje o setor do turismo tem implementado uma política de sobretaxas não totalmente negligentes, com os aumentos que se sucedem de ano para ano e que se verificam hoje, em 2023 , certamente mais ruído dado Para a situação econômica está longe de ser ideal.

E aqui, olhando um pouco além da fronteira, a Itália também pode sorrir. Sim, porque ao contrário de muitos outros países europeus e além, os preços em Bel Paese de fato aumentaram, mas foram contidos em comparação com os aumentos registrados em outros países.

Encabeça o ranking de atrações turísticas aumentos de ingressos de fato Türkiye, um aumento de 35,25% de 2019 para 2023, ou seja, uma média de 26,22€ a mais. AbaixoIrlandacom +31,7% e uma média de 25,71€ por bilhete, seguiu de pertoInglaterrarealizadas nos últimos quatro anos aumenta 29,44% com uma média de 25,86 euros.

Para completar os cinco primeiros, então, Polônia (+29% e mais 14€) e Hungria (26% e +13€). Em suma, os aumentos não são pequenos para quem, como os italianos, costuma viajar pela Europa em vez de contemplar as belezas de Bel Paese. é a Itália?

Itália sorri

Aqueles que preferem viajar para a Itália, como vimos, podem experimentar aumentos significativos que podem tornar as férias culturais menos agradáveis. Isso porque os aumentos de ingressos para museus, passeios e atrações são muito maiores fora das fronteiras nacionais onde, segundo a TicketLens, tudo tem ficado um pouco mais contido.

Neste ranking, de fato, a Itália é colocada Em décimo quarto lugar Atrás da China, Portugal, Singapura, Marrocos, Áustria, Alemanha, República Checa e Espanha e um pouco à frente dos Estados Unidos. Em Bel Paese de 2019 a 2023 os aumentos foram de 20,64% com um aumento médio de bilhetes de 18€.

Roma está entre as cidades italianas onde a sensação de excesso é menor, enquanto O aumento mais importante diz respeito à Toscanae em particular Siena (+30,94% com aumento médio de tíquetes de 28,5%) e Florença (+25,67% ou mais 21,6€ que em 2019). ruaVeneza seguiu(+23,48%) Destino de turistas de todo o mundo, com entradas em galerias e palácios a aumentarem em média 15,4€.