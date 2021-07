Quem terá que devolver contribuições

Existem preocupações crescentes com os valores do IVA de ter de devolver contribuições não pagas obtidas através das medidas de assistência COVID-19.

Decreto Sostegni Bis. Incluído Uma medida destinada a valores de imposto de valor agregado. Estipulou o desembolso de contribuições não reembolsáveis ​​para apoiar uma categoria que a epidemia deixou de joelhos. O prazo para envio de solicitações de suporte é há alguns meses e agora No lugar certo Pagamentos por transferência bancária automática. Porém, os controles da Receita nunca param, e caso seja constatada alguma irregularidade na composição do pedido, corre-se o risco de não receber o pagamento ou mesmo de ter que Devolva o valor já recebido.

Números de IVA: o que a agência de receita controla

É uma boa ideia esclarecer as situações em que a agência de receita pode solicitar devolver contribuição ou impedir sua entrega. A decisão é baseada na compilação incorreta do pedido de financiamento não reembolsável. A imprecisão pode ser devido à desatenção ou pode ser necessário Para uma contribuição a que você não tem direito.

Autoridades fiscais, então vá em frente controles estritos Para evitar que pessoas inteligentes se beneficiem da ajuda da Covid. Sob a lupa, principalmente eu Requisitos de acesso Medir. Além disso, a verificação de dados deve confirmar se o valor solicitado corresponde ao valor exato que lhe é devido e que o requerente não tem qualquer ligação com o crime organizado.

O que acontece em caso de imprecisão

Se a agência de receita entender por meio de suas verificações que o requerente não tem o direito de contribuir, ela agirá de acordo. O primeiro passo será iniciar os procedimentos de recuperação de dinheiro perdido acompanhados pena em quantidade entre 100% e 200% da quantia exigida e injustamente paga.

Se a contribuição paga for inferior a 4 mil euros, os números de IVA terão de pagar uma multa no valor incluído Entre 5.164 euros e 25.822 euros. Isso porque o valor não pode ser três vezes maior que a contribuição. Além da penalidade, então, os números de IVA que declararam um risco falso Pena de prisão de 6 meses a 3 anos.

Como devolver a contribuição

É possível que o proprietário do número de contribuinte perceba de forma independente o erro de compilação. Para não correr o risco de pagar uma pena pesada ou acabar na prisão, neste caso seria aconselhável proceder com arrependimento ativo. Trata-se de uma instituição jurídica que visa permitir ao contribuinte regularizar sua situação. É realizado com montagem F24. Em qualquer caso, isso resultará em uma multa, mas em um valor muito menor do que o esperado se o fisco descobrir o erro.