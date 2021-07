Coronavírus na Itália e no mundo: notícias e boletim de situação do COVID-19 para hoje, 29 de julho. Ele vive

Em 7 dias + 46% das mortes, esta é a quarta onda

Como novos casos de Covid-19 continuam a aumentar a cada dia – embora com uma desaceleração inicial na taxa de crescimento – bem como mortes e hospitalizações, a Itália entrou na quarta onda de pandemia. A avaliação é da Fundação Gimbe que, em seu monitoramento independente da semana de 21 a 27 de julho, destaca como as mortes por infecção dobraram em cerca de uma semana. Um quadro influenciado pelo efeito da ‘variante delta’: sua maior transmissibilidade tem peso significativo e o fato de até mesmo uma vacina, lembra o epidemiologista Anthony Fauci, poder infectar, mas a vacinação é fundamental, alertou, para impedir o surgimento de novas variantes. Na verdade, avisa Jimbey, entramos na quarta onda. Após 15 semanas de declínio, o número de vítimas subiu novamente: 111 na semana passada, 46% a mais que na semana anterior. Há também um aumento semanal de 64,8% em novos casos (31.963 em comparação com 19.390), um aumento de 42,9% em pessoas isoladas (68.510 em comparação com 47.951) e um aumento de 34,9% nas hospitalizações com sintomas (1.611 em comparação com 1.194).) E 14,5% terapia intensiva.