Emirates Airlines: uma perda de 6 bilhões: um em cada três funcionários é demitido

o grupo Emirados Árabes Unidos O ano fiscal de 2020-2021 se encerra em vermelho Pela primeira vez em mais de 30 anos de operação, registrando uma perda de 6 bilhões de dólares Devido a restrições causadas pela Covid. Só a Emirates Airlines registrou prejuízo de US $ 5,5 bilhões, em comparação com um lucro de US $ 288 milhões no ano anterior. Também em vermelho dnata, a empresa de manuseio do grupo, perdeu US $ 496 milhões, em comparação com um lucro de US $ 168 milhões no ano anterior. Resultados operacionais desastrosos que obrigaram a companhia aérea propriedade do governo Dubai a medidas drásticas.

Um terço da equipe de distância

“A epidemia ainda tem um impacto tremendo na vida humana no nível social e econômico e em todo o setor de aviação e viagens”, explicou Al-Sheikh. Ahmed bin Saeed Al MaktoumCEO do Grupo. “Pela primeira vez na história do grupo, aplicamos os deuses dispensas Em cada divisão de negócios: A força de trabalho total do Grupo encolheu em 30,8%para 75.145 funcionários, representando mais de 160 nacionalidades diferentes. ”

empresa

A empresa foi fundada em março de 1985, graças ao apoio financeiro de família real De Dubai e estreita cooperação com Paquistão International Airlines. A empresa faz parte do Emirates Group, que por sua vez faz parte da Dubai State Investment Corporation. A Emirates, desde sua criação, sempre teve lucros positivos, exceto no segundo ano de operação e o fator de crescimento anual nunca caiu abaixo de 20%. O governo recebeu quase 1.5 bilhoes dólares da empresa, já que em 1999 O dividendo foi iniciado devido ao pagamento de capital inicial de 10 milhões, e o investimento total foi de cerca de US $ 80 milhões na época do nascimento da companhia aérea. governo dEu sou dubaiO único proprietário não apóia a empresa nem interfere de forma alguma em seu funcionamento e desenvolvimento. Porém, diante dos recentes resultados operacionais, o governo de Dubai confirmou sua intenção de fazê-lo para ajuda Emirados Árabes Unidos

independente

A Emirates não faz parte de nenhuma das três maiores alianças globais: Oneworld, SkyTeam e aliançã estelar Esta é também uma das razões pelas quais as perdas não podem ser distribuídas a jogadores diferentes. A Emirates continua querendo manter sua independência e prefere entrar em acordos bilaterais com companhias aéreas individuais, como fez com a Qantas, em vez de entrar em uma aliança global. Enfim chefe Tim Clark Ele não descartou mudanças na estratégia futura: “Tudo é possível, as coisas mudam” e no futuro ele poderia se juntar à aliança SkyTeam.

patrocínios

A Emirates é a principal patrocinadora do Arsenal, que detém os direitos de sua imagem, além de ter batizado o novo estádio do Arsenal, o Emirates Stadium. A Emirates também patrocina outros clubes importantes, como Milão Na ItáliaHamburgo Na AlemanhaLyon olímpico na França Benfica em portugal e Real Madrid Na Espanha. Em 12 de fevereiro de 2010, o Milan assinou um contrato de 4 anos a partir da temporada 2010/2011 com opção de um quinto ano. Na Fórmula 1 ele foi um patrocinador McLaren Mercedes Por ocasião da competição de vela Taça américa 2007 apóia e continua apoiando a equipe em nome da empresa Nova Zelândia. Na temporada de 2016, ele se tornou o principal patrocinador do Grande Prêmio do Japão Fórmula 1, embora seja da temporada de 2018 também patrocinando Espanha e Alemanha. Em novembro de 2015, a companhia aérea lançou um novo comercial na Itália que inclui televisão e Internet globalmente, com a seleção Jennifer Aniston A nova campanha tem um orçamento de $ 20 milhões