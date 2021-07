Covid França, passe verde obrigatório para ir a restaurantes e aviões – Corriere.it

Presidente Emmanuel Macron mudou para o francês Esta noite, às 20h, Ao vivo na TV do Elysee, para avaliar as reformas econômicas e o relançamento do país. Um encontro muito ocupado Novos comunicados sobre o combate à epidemia. Outra novidade é a vacinação obrigatória do pessoal médico e o uso de uma licença de saúde para permitir o acesso a locais como restaurantes, cinemas ou museus. Em particular, o presidente francês esclareceu que, a partir do início de agosto, será exigido um cartão de saúde na França Digite restaurantes, bares, aviões, ônibus, trens, Ele acrescentou que, a partir de 21 de julho, o cartão já será necessário para entrar Em cinemas, teatros e outros locais de entretenimento. Ele ressaltou que o passe de saúde significa vacinação negativa ou teste para o vírus Corona. Para impressionar os entusiastas da última vacina, usando a via verde para vários tipos de eventos, assim como na França, poderia ser uma solução para obter um impulso. Então, para aqueles que não têm, também há uma barreira, no entanto, a constituição deve ser respeitada, como disse o comissário de emergência da Covid, Francesco Vigliolo, uma Postagem Tg2Ele comentou sobre a decisão da França de usar também o corredor verde para restaurantes e transporte.

A chegada da versão delta, a mais contagiosa, revolucionou os planos de Macron, que esperava se apresentar aos franceses, supondo que a emergência sanitária estivesse quase encerrada, e em vez disso se concentrou no clima de reinício à luz do Próxima corrida no Elysee Spring 2022. Em vez disso, os últimos números obrigam o presidente a continuar lidando com a luta contra o coronavírus: Existem 4.256 feridos Nas últimas 24 horas, as hospitalizações para reanimação foram de cerca de 1.000 de um total de 7.000 pacientes com COVID, mas acima de tudo A infecção cresce muito rapidamente em pessoas entre 15 e 44 anos. O medo de que uma quarta onda da epidemia assalte a França em setembro. O governo será forçado a renovar restrições como confinamento e toque de recolher, com terríveis consequências para a economia e o moral do país. READ Um guia para trocar seus pneus de verão 2021: quando eles cabem e acessórios úteis





Então Macron relançou a campanha de vacinação. francês em dose única 52%, Essa com dois 35%: Você voltará a acelerar, talvez enviar Vacinação obrigatória do pessoal médico. Em um país onde as ideias sem fax Muito difundido, exigir a vacinação de todos os médicos e enfermeiras limitaria a infecção dentro e fora dos hospitais e também seria um forte sinal para todos: a vacina é a única arma contra a Covid. Se não quisermos voltar para bloqueio completo E em lojas fechadas, você precisa vacinar. Além disso, Macron pode anunciar outras medidas que surgiram esta manhã durante a reunião do Conselho de Defesa. Por exemplo, o uso mais comum de um arquivo Passe de saúdeHoje, é necessário entrar em locais públicos com mais de 1.000 pessoas. É possível que o limite seja reduzido nos próximos dias, e que seja necessário comprovar que foi vacinado, que já está infectado com o Coronavírus ou que é negativo para exames até para entrar em locais como Bares, restaurantes, cinemas, museus, academias.