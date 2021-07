Verão: embarque em agosto sem 4 milhões de estrangeiros

Com a retomada das infecções e das restrições de viagem em agosto, cerca de 4 milhões de turistas estrangeiros desaparecerão na Itália, com pernoites no exterior quase caindo pela metade em comparação com o mesmo período antes da pandemia. É o que aparece na previsão de Coldiretti com base nos dados da Bankitalia para o primeiro fim de semana de verão com etiqueta vermelha. Peso – confirma Coldiretti – é a confirmação da quarentena de 10 dias para países não europeus, exceto para aqueles na lista recomendada pela UE para os quais a quarentena foi reduzida para 5 dias com a mini-quarentena também confirmada para a Grã-Bretanha.

Mas também – Coldiretti – a epidemia continua a se espalhar em vários continentes, começando pela Europa, onde a Espanha é quase inteiramente tingida de vermelho escuro, como Holanda e Chipre, enquanto a maior parte da Grécia e França são vermelhas, além da Irlanda, Portugal e parcialmente da Dinamarca, de acordo com o novo mapa publicado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. A ausência de estrangeiros em férias na Itália afeta a hospitalidade dos turistas nos destinos mais populares, que é muito afetada pela escassez também porque – como destaca Coldiretti – os turistas estrangeiros costumam ter uma grande capacidade de gasto.

As cidades artísticas, destinos históricos do turismo estrangeiro, foram particularmente afetadas. Relevante, argumenta Coldiretti, é o impacto do ponto de vista econômico e de emprego no sistema turístico nacional devido à falta de custos com hospedagem, transporte, entretenimento, compras e alimentação.

A alimentação é o item mais importante do orçamento para turistas estrangeiros, com mais de um terço dos gastos em alimentação em restaurantes, fazendas ou souvenirs. As consequências – conclui Coldiretti – também virão da perda de alavancagem positiva do turismo nas exportações agroalimentares nacionais com os turistas que, ao regressar a casa, procuram nas prateleiras os produtos que degustaram durante a viagem.

