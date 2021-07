TV bônus não está disponível em todas as lojas: é assim que funciona

Em breve haverá uma mudança para a nova terra digital e muitos terão que comprar uma nova TV. Mas cuidado com a piada. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

Há mais de um ano, Covid entrou em nossas vidas, e trouxe consigo repercussões negativas em termos de aspecto. barato de relacionamentos pessoais. Do distanciamento social ao uso de máscaras, na verdade, existem vários cuidados que devemos ter em atenção. Um período histórico complexo que vê um uso cada vez mais difundido de vários Dispositivos de tecnologia, incluindo televisão. Encontrado em quase todas as residências, esse dispositivo fornece acesso rápido e fácil a vários tipos de informações.

De notícias do momento a programas de entretenimento, a eventos esportivos, por outro lado, há realmente muito por onde escolher. Apenas sobre TV, lembre-se, é A transição gradual para a nova terra digital começou. Uma revolução após a qual muitos se arriscam a se despedir de seus entes queridos a televisão. Para isso, é bom saber que o governo oferece um bônus, graças ao qual você pode economizar muito dinheiro. Mas cuidado com a piada. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

Leia também >>> Cheque de pagamento, mudanças importantes no horizonte: o que esperar

TV bônus, cuidado com a piada: não está disponível em todas as lojas

A transição de DVBT2 para DVTD4 começará em breve e é por isso que muitos terão que Substituindo a TV antiga, ou equipá-lo com um novo decodificador externo especial. Só para atender quem se encontra nesta situação, o governo decidiu apresentar Bônus de TV de 50 euros, que só pode ser utilizado por famílias cujo preço seja inferior a 20 mil euros.

A isso se acrescenta outro incentivo, o chamado NSCancelar na TV, que vem como um desconto de 20% sobre o preço de compra, até mesmo um máx. 100 EUR. Na verdade, para poder aproveitar esse bônus, uma TV comprada antes de 22 de dezembro de 2018. comerciante.

Leia também >>> Covid entre a infecção e um futuro desconhecido: 6 milhões de italianos “têm medo de tudo”

Como alternativa, a TV antiga pode ser conectada ao formato.Eco Island licenciada. Aqui é emitido um formulário que atesta o sucesso da entrega do dispositivo e os documentos necessários para a obtenção de um desconto no preço de compra. Ao contrário do que se possa pensar, no entanto, o bônus de TV não está disponível em todos os lugares. EU ‘Na verdade, a adesão dos lojistas é voluntária. Para aproveitar esse incentivo, você deve ir até a loja que decidiu aderir à iniciativa.