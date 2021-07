Competição do Franchi Stadium, Choice of Choice Board – Chronicle

Florença, 30 de julho de 2021 – O município de Florença escolheu o júri que deverá elaborar o melhor projeto para o concurso internacional de design para a reabilitação do estádio Pier Luigi Nervi e da área do Campo di Marte.

O comitê consiste em: Arquiteto Gonçalo Byrne, HCom competências histórico-críticas específicas para a leitura e interpretação dos valores de uma estrutura pré-existente, o Presidente da Ordem dos Arquitectos de Portugal foi galardoado com a Medalha de Ouro da Academia Francesa de Arquitectura em 2000; Arquiteto Giovanna Carnevale Especialista em Arquitetura e Urbanismo, ex-Diretor da Fundação Mies van der Rohe em Barcelona, ​​Diretor Executivo de Urbanismo do NEOM e Diretor do Mestrado Internacional em Design e Sustentabilidade; Engenheiro Carla Cabello Especialista na restauração de estruturas complexas de concreto armado, Presidente da Ordem dos Engenheiros da Província de Roma; Arquiteto Odile Deck Especialista em arquitetura e planejamento urbano. Arquiteto ANTONIA EASTER rikia Especialista na proteção do patrimônio cultural e paisagístico, ex-Diretor-Geral e depois Secretário-Geral do Ministério do Patrimônio e Atividades Culturais; médico Eck Schmidt especialista em espaços culturais, diretor das Galerias Uffizi, ex-curador de pesquisas na National Gallery of Art de Washington, curador do Departamento de Escultura e Artes Decorativas do Museu J. Paul Getty em Los Angeles e diretor de Escultura Europeia e Artes Decorativas na Sotheby’s em Londres; Arquiteto Andy Simmons Especialista na construção de instalações desportivas (projectou, entre outros, o Baltic Sports Village em Riga, a reconversão do Estádio Olímpico em Londres, o Al Rayyan Stadium no Qatar e o Brighton Stadium); Louis Louis Especialista em Gestão de Instalações Esportivas, Chefe do Escritório de Esportes e Suburbanos e Desenvolvimento de Infraestrutura Esportiva do Sport e salute spa; Médico Andrea Santini – Especialista em economia, gestão esportiva e instalações esportivas, e diretor do estádio do Clube Olímpico de Roma. O presidente da comissão será o arquiteto Odile Deck e vice-presidente arquiteta Giovanna Carnevale.

Arquiteto e urbanista francês, Odile Decq (1955) destaca-se no cenário internacional pelos diversos projetos ecléticos realizados com Benoît Cornette (1953-1998), até a morte deste. Nos últimos anos, criou o Restaurante Phantom, dentro da Opéra Garnier em Paris (2011); Museu Frac Brittany de Arte Contemporânea de Rennes (2012); Museu Nacional do Geoparque Fangshan Tangshan, Nanjing na China (2015); Complexo de Gestão de Eventos GL em Lyon (2014); Residência Saint-Ange em Seyssins (2015). Na Itália, ela assinou a expansão do MACRO (Museu de Arte Contemporânea de Roma (2010). Em 2013, Odile Decq foi eleita “Designer do Ano” pela Maison & Object; ela também é membro da Academia Francesa de Arquitetura desde 1997, Comandante da Ordem das Artes e Letras desde 2001, Cavaleiro da Legião de Honra desde 2003. “Os especialistas selecionados – diz o prefeito Dario Nardella – a quem agradeço por terem aceitado com entusiasmo o nosso convite, são de valor internacional e competência interdisciplinar , conforme previsto no edital de licitação de um concurso tão complexo. A tarefa que têm pela frente é desafiadora e de importância histórica. Cada um deles deseja um bom trabalho, em benefício da cidade. ”“ A principal contribuição de à Fundação CR Firenze e ao Banca Intesa Sanpaolo à realização do concurso ”e agradecendo-lhes o apoio a esta iniciativa.” Contribuímos para o concurso internacional – afirmou o Presidente da Fondazi One do CR Firenze Luigi Salvadori – porque queremos colaborar no redesenho de uma importante área de Florença. A formação do corpo foi um primeiro passo muito importante e estamos felizes que tenha sido realizado com a escolha dos principais nomes. Também desejamos um bom trabalho e esperamos que o projeto seja fortalecer o A importância e o prestígio de que gozam a estrutura desenhada pela Nervi em todo o mundo ‘.



Maurizio Costanzo