Eles dizem que o futuro da recompensa da interface é mais incerto a cada dia. É melhor se apressar para não perdê-la

A abundância de fachadas renovou muitos edifícios italianos e deu uma lufada de ar fresco a um setor em perigo. Mas expira no final do ano. E então? O fim da cara de recompensa não seria uma boa notícia. Porém, se as coisas seguirem sua evolução fisiológica, é o que acontecerá. Na verdade, seu fim estava marcado para 31 de dezembro.

Vamos enfrentá-lo: o bônus de interface tem um inimigo político, e este é o famoso bônus de 110%. O excelente bônus é uma espécie de estrela da mídia. Tem sido uma bênção para o setor. O governo e a Europa querem isso desesperadamente Porque se revelou um verdadeiro motor da reabilitação energética de grande parte do antigo património imobiliário italiano.

No PNRR está escrito em preto e branco que A Itália terá que melhorar 50% de suas participações do ponto de vista energético muito perto de 2025. E o super bônus é de 110% nesta estratégia.

Que pena deixar isso expirar

Portanto, se o cenário político é dominado pela super recompensa que parece satisfazer e servir a todas as partes envolvidas, aos interesses e acima de tudo Cobertura (o nó real) para recompensar as fachadas em risco.

Não são poucos os parlamentares que estão soando o alarme sobre esta questão, por que A recompensa da fachada teve um impacto significativo e positivo na indústria da construção A não renovação acarretará em revisão para baixo das estimativas para o setor.

A construção estava em uma posição precária muito antes de o vírus chegar, e deixar a recompensa das fachadas morrer no final deste ano seria uma coisa ruim. Italia Viva solicitou fortemente a renovação.

Mas não só: muitos parlamentares apoiaram uma extensão do bônus. A esperança secreta de muitos (especialmente no setor da construção) é que a recompensa pelas fachadas possa ser ampliada com a lei orçamentária. Os jogos estão abertos.