Ronaldo investe em salgadinhos de cenoura e artes marciais (com Rambo e as irmãs Williams)

Ronaldo e a pequena cenoura A pequena cenoura de Ronaldo chegará ao mercado em breve, também na Itália. No passado dia 4 de outubro, Pedro Siza Vieira, vice-ministro da Economia português, assinou o acordo com a 52-Fresh Unipessoal, provavelmente sem saber que o segundo acionista é o português mais famoso de todos no mundo (mesmo que não o seja). decisivo para o mundo, como foi Magalhães). A 52-Fresh investirá US$ 50 milhões para cultivar e vender minicenouras como salgadinhos embalados.

Cartões em Luxemburgo Não há vestígios do nome de Ronaldo nem nas reportagens dos jornais, que na verdade não dedicam muito espaço às notícias. Também não se sabia que o campeão da Juventus, de 34 anos, fazia parceria com Sylvester Stallone, as irmãs Williams e outras estrelas em uma empresa que contribuiu para a aquisição de US$ 4 bilhões do UFC (Ultimate Fighting Championship) nos Estados Unidos. , líder global na organização de eventos de artes marciais mistas. Para saber e compreender melhor, é preciso ir ao Luxemburgo folhear os novos papéis e balanços da CRS Holding nos quais CR7, que recebe 31 milhões de salário líquido por ano da Juve, registou uma série de investimentos.

Empresário Ronaldo Esta é a empresa de Ronaldo como empresário e ‘propriedade privada’. O CRS, por assim dizer, não gere a sua “cara” e desempenho desportivo mas protege os seus investimentos “industriais”. Assim, por exemplo, os 16,2 milhões líquidos por ano (mais 4 milhões de bônus no caso de Bola de Ouro ou Prêmio FIFA Best) que ele arrecada da Nike pelo contrato de patrocínio 2016-2026.

Sapatos que custam como um panda Ele é tão conservador nas obras de Luxemburgo quanto social na vida cotidiana. Sabemos tudo sobre sua paixão por relógios e a empresa de relógios personalizados de 424 diamantes de Jacob, que custa quase US$ 2 milhões. Ou o Swarovski Nike Air Max 97 LX “Metallic Gold”, de US$ 13 mil, com o qual ele acaricia seus preciosos pés nas horas vagas. Nem mesmo o avião pessoal passa despercebido, um Gulfstream G650 que custa cerca de sessenta milhões quando novo (mas Ronaldo também poderia tê-lo comprado usado). Os amados Lamborghinis, Bentleys, Porsches, Rolls Royces e Bugatti são todos novos. READ Nova Dacia Duster Pick-up 2023: Quer uma remodelação capilar para si também?

Hotéis da marca CR7 Na cinzenta Avenida Bonnevois, sede do Tesouro luxemburguês, Ronaldo pode nunca ter aparecido. Após o desmantelamento do Jersey Trust que até poucos anos atrás controlava o CRS, a Phenomenon assumiu diretamente a participação acionária, o que foi confirmado há algumas semanas, quando os cartórios receberam a notificação de seu novo endereço residencial em Turim. Entretanto foi apresentado o orçamento de 2018, o primeiro rentável: 86 mil euros, mais ou menos o custo dos cupões de frota automóvel. A empresa foi recapitalizada e a dívida de 9 milhões desapareceu. No portfólio de ações destacam-se as duas joint ventures hoteleiras 50%-50%, Pestana CR7 e Carlton Palacio, ambas com o grupo hoteleiro português Pestana. O Pestana CR7 Lifestyle já possui hotéis de luxo em Lisboa e na Madeira e planeia abrir outros em Marraquexe, Nova Iorque, Madrid e Paris.

Negócios em Las Vegas A terceira participação acionária é na empresa «Ufc Co Investment Holdco», com sede em Las Vegas, mas até ao momento não há indicação da percentagem e do valor, como também indicou Il Sole 24 Ore há um ano numa investigação aprofundada conduzida por Ângelo Mincuzzi. Com toda a probabilidade, é um veículo corporativo que apoiou a Wme-Img em 2016 na aquisição do grupo americano Ultimate Fighting Championship (eventos de artes marciais mistas) por US$ 4 bilhões. Nesse período, as ações do UFC Co Investment foram distribuídas a 29 pessoas físicas por US$ 41,2 milhões. Ronaldo entrou nessa classificação junto com outras estrelas do esporte e do entretenimento como Sylvester Stallone, as irmãs Serena e Venus Williams, Maria Sharapova, Ben Affleck e o inglês Calvin Harris, o DJ mais bem pago do mundo.

Ilhas Al Dhahirah E a pequena cenoura? No ano passado, uma participação no Luxemburgo, a da Fresh-52, desapareceu. No entanto, os documentos dizem-nos que Ronaldo o transferiu para a sua Madeira natal, para a empresa CR7 Unipessoal, fundada há três anos com um capital de 7.777 euros. Nenhuma surpresa: 7 é sua camisa e sua marca registrada. Este ano a Fresh iniciou o projecto cenoura empregando gradualmente 183 pessoas no campo e na fábrica Almirem, 100 quilómetros a nordeste de Lisboa. “Almeriem será a capital da cenoura da Europa”, dizia a manchete de um jornal local. Ronaldo é o segundo maior acionista da empresa, que é em grande parte controlada por Yannick Le Mintier, antigo administrador da Bolthouse Farms, na Califórnia, grande produtora de sucos e cenouras prontas para consumo. Os outros amigos verdes, que têm penny stocks, são Luis Miguel Grosso Correa, sobrinho do agente de Ronaldo, Jorge Mendes, o gestor bancário Bertrand Facon (anteriormente Credit Suisse First Boston) e o gestor americano Kevin Seth do Edgewood Fund (31,2 mil milhões de dólares geridos como de (a partir de) 30 de setembro) e a nova entrada Fadi Lahham, um ex-banqueiro do Credit Suisse que agora trabalha no escritório de Paris do banco australiano Macquire. READ Draghi para dobrar o mecanismo de desenvolvimento limpo e o roteiro Covid de amanhã, então DL Energy

Chute para a alopecia Quanto à guerra à alopecia (clientes), Ronaldo apoia 50% com CR7 Unipessoal, especialista: Paulo Ramos do Grupo Saudita Viavel, mais de 35 mil operações de transplante capilar durante uma década nos centros Insparia e as suas vendas ultrapassaram os 100 milhões de dólares. Resumindo, CR7 é diverso. Ele está se preparando para seu futuro na cadeira.