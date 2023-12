Como saber se alguém roubou suas fotos e as usou online instantaneamente

Suas fotos online são suas, certo? E se você descobrir que alguém o roubou e está usando? Veja o que você deve fazer e como pode se defender.

Quantas fotos são postadas online a cada minuto de cada dia? A resposta é um número difícil de entender. Porque desde o advento dos smartphones capazes de tirar fotos, todos em todos os lugares decidiram compartilhar momentos especiais de suas vidas com outras pessoas. E para estes Fotos amadoras Depois adicione também Fotos para profissionais.

Porém, infelizmente, além de quem tira e posta, há também muitas outras pessoas que, por diversos motivos, baixam fotos tiradas por outras pessoas e depois as reenviam, fazendo-as passar por suas. Este é certamente um dos problemas que a modernidade nos obriga a enfrentar.

Uma solução é Não poste mais: Uma solução radical que protege você de forma eficaz contra possíveis fraudes. E se você está se perguntando como saber se alguém já tentou usar suas fotos em proveito próprio, existem duas ferramentas que você pode usar.

Quem usou suas fotos na Internet? Descubra desta forma

O objetivo de baixar a foto de outra pessoa da Internet pode ser dar vida a ela Uma forma de fraude. Por exemplo, o chamado Golpes românticos Com a ajuda do Google Tradutor e coletando imagens online, os criminosos atraem suas presas através das redes sociais e depois extraem dinheiro delas fingindo ter alguma emoção: um crime VERDADEIRO. Para saber se alguém usou sua foto para esses e outros fins, existe um site que você pode consultar tineye. com.

Este site permite que você carregue uma imagem do seu computador e depois reproduza-a Verificação de rede Para encontrar exatamente a mesma imagem. A conveniência do tineye.com é que ele pode ser usado Sem a necessidade de cadastro Portanto, é um serviço seguro e não coleta emails. Se não quiser depender de um produto externo, você também pode realizar uma pesquisa enviando uma imagem do seu computador ou smartphone para Imagens do google. O sistema utilizado é o mesmo: é realizada uma análise de rede para encontrar a imagem e possivelmente fornecer uma lista de sites onde a imagem foi rastreada. Se você descobrir que tem Vítima deste tipo de roubo O que você pode fazer é antes de tudo Informe a polícia Envio de correspondência e notificação formal por meio de advogado.

No entanto, lembre-se que se pretende apresentar uma queixa por difamação, porque, por exemplo, descobriu que a sua imagem já foi utilizada para fins fraudulentos ou, em qualquer caso, de formas que não considera adequadas, deverá garantir que qualquer site em que você encontra a imagem transformada no exame, Através da presença de uma testemunha que poderá então jurar que o site realmente exibiu a imagem sobre a qual fez a sua reclamação ou imprimindo a página onde se encontra e solicitando a autenticação a um notário público.