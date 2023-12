A lição de Portugal a tempo da austeridade

No passado dia 6 de Fevereiro, o Parlamento português aprovou o plano orçamental para 2020. Foi dada muita ênfase ao facto deste Pela primeira vez, durante os 45 anos da última república, o saldo orçamental do Estado será excedentário. Embora a Comissão Europeia ainda avalie que este documento corre o risco de desvios significativos tanto no que diz respeito ao cumprimento da regra de despesas como da vertente preventiva do Pacto de Estabilidade, reconhece-se que Portugal respeita agora integralmente o seu compromisso de redução da dívida pública O objectivo do equilíbrio estrutural a médio prazo.

Longe vão os tons de desafio entre a Comissão e o Governo que acompanharam a preparação e avaliação do primeiro documento orçamental do governo António Costa em 2016. O risco de surgir um novo caso grego com a sua propagação para cerca de 350 pontos e a ameaça de as multas da União Europeia são agora uma coisa do passado.

Na verdade, conversamos sobre isso há dois anos. Graças à situação interna e externa favorável, a primeira instituição financeira interveio transferindo recursos para apoiar o rendimento privado, reduzindo os impostos diretos e aumentando os salários e pensões dos funcionários do setor público. Os investimentos públicos foram o principal item de despesa sacrificado.

Desde então, a política económica do governo continuou na mesma linha, prestando maior atenção às despesas de investimento.

Mesmo no orçamento de 2020, as únicas alterações significativas em comparação com o que foi planeado no ano passado dizem respeito ao aumento da despesa com salários públicos e pensões, com um impacto total de 0,4% do PIB. Nestes cinco anos de vida do governo, os gastos com salários dos funcionários públicos aumentarão, em termos reais, 7%. Isto aplica-se a benefícios sociais a uma taxa de 5% e a transferências sociais em espécie a uma taxa de 15%. Se nos perguntarmos então como é que o aumento destas importantes despesas correntes, que no total representam cerca de 80% da despesa pública, pode caber num orçamento equilibrado, a resposta pode ser encontrada olhando sobretudo para o forte aumento das importações. Em comparação com 2015, as receitas fiscais no final de 2020 aumentarão, novamente em termos reais, 11%. Graças a este aumento, e graças à redução dos juros e das despesas de capital, foi eliminado o défice de 4,5% herdado pelo governo Costa.

como ele escreveu John Maynard Keynes em 1937: “O boom, não a recessão, é o momento para a austeridade no Tesouro”. Um boom, e não uma recessão, é o momento para a austeridade do Tesouro, e o sucesso na eliminação do défice público está em grande parte ligado à fase do ciclo económico que Portugal atravessa; Embora as manobras dos últimos anos tenham apoiado este ciclo ao redistribuir recursos em favor do consumo dos grupos de baixa renda. Um maior crescimento económico aumentou, por um lado, as receitas fiscais e, por outro, aumentou o denominador ao qual as contas públicas estão ligadas. A dívida pública, que em 2020 aumentará 20 mil milhões de euros em termos nominais em comparação com 2015, diminuirá em vez de mais de 14 pontos se calculada em relação ao PIB.

O aumento da procura interna levou então a mais negócios para as empresas, que, apesar de pouparem uma parcela maior dos seus rendimentos do que antes da crise, voltaram a investir, tornando-se novamente investidores líquidos na economia (Figura 1).

O setor imobiliário voltou a crescer a partir do final de 2015, voltando a ser o principal setor impulsionador. Os preços atingiram mais uma vez máximos históricos, tanto em termos reais como em proporção ao rendimento (Figura 2). Em 2020, os investimentos na construção e habitação, que representam cerca de 50% do total dos investimentos, serão 30% superiores aos de 2015.

O crescimento do PIB nos últimos anos tem sido um dos mais elevados da área do euro. A partir das previsões da Comissão Europeia, verifica-se que o PIB em 2020 será 12,1% superior ao de 2015 e 6% superior ao valor pré-crise de 2008. O consumo e o investimento contribuíram quase exclusivamente para este crescimento por parte do sector privado. . O consumo e os investimentos públicos tiveram um papel marginal, com o primeiro a crescer 0,6%, e o segundo apenas 0,17% face a 2015. Em vez disso, o sector externo deu um contributo negativo (Figura 3), porque embora as exportações de bens e serviços tenham crescido significativamente (+24% em termos reais em comparação com 2015), as importações aumentaram proporcionalmente (+30,6% desde 2015).

O que distingue esta fase de expansão, e o que a distingue agora daquela registada até 2008, é que não é suportada por nova dívida privada. De facto, a dívida das famílias e das sociedades não financeiras portuguesas manteve-se estável durante estes anos de crescimento e a sua incidência em pontos do PIB diminuiu. O crédito malparado detido pelos bancos também diminuiu significativamente, passando de 18,8% do total de empréstimos em 2016 para 7,7% no terceiro trimestre de 2019. Assim, a recuperação parece assentar em bases mais sólidas.

Mas as fragilidades estruturais da economia portuguesa; A baixa produtividade do trabalho e uma posição externa líquida altamente endividada continuam por resolver. A produtividade do trabalho, medida pela produção por hora trabalhada, continua a ser cerca de metade da da área do euro, e os investimentos concentrados principalmente em sectores que não gozam de elevada produtividade, como o imobiliário e o turismo, não têm conseguido reduzir esta disparidade. O crescimento global da produtividade do trabalho nos últimos cinco anos foi de cerca de 3%, o que é semelhante ao crescimento na área do euro.

Mesmo a posição externa de Portugal, uma das piores do mundo, não foi seriamente corrigida. Em termos absolutos, este montante equivale em grande parte a 5 anos de dívida, o que equivale a aproximadamente 213 mil milhões de euros. A melhoria nas pontuações do PIB, também neste caso, deve-se ao crescimento económico nos últimos anos, mas a economia permanece igualmente frágil face a uma possível perda de confiança nos “mercados”.

Uma posição de dívida deste tipo não permite total liberdade de acção. Os tempos anteriores à crise já não são quando se acreditava que qualquer défice externo poderia ser financiado internamente na zona euro. Este não é mais o caso. Em 2019, pela primeira vez em 6 anos, o país registou um défice externo no comércio de bens e serviços, provocando um saldo negativo da balança corrente (Figura 4). Isto significa que Portugal está novamente endividado com o resto do mundo.

Se a procura interna continuar a crescer ao ritmo dos últimos dois anos, 3,4% em média, Portugal irá precisar de cada vez mais capital estrangeiro, a menos que haja melhorias significativas na produtividade (e, portanto, na competitividade externa) ou melhorias. termos de troca para alcançar um crescimento sustentável, mesmo nos países com os quais mais comercializa. A última hipótese não é muito provável no momento.

Portanto, o governo enfrenta a decisão de continuar a apoiar a procura interna, transferindo mais recursos para o consumo e piorando as contas externas até que o “mercado” exija uma conta; Ou se a política económica deveria ser alterada, mantendo as contas externas sob controlo.

Esta última decisão provavelmente resultaria na procura de um maior equilíbrio orçamental que levaria a uma menor procura interna, mas não é certo que os efeitos sobre o PIB possam piorar nessa medida (bem como o crescimento da procura interna, que é convertida em importações). , o efeito sobre o PIB diminui ao longo do tempo) porque “os booms, e não as recessões, são o momento para o aperto do Tesouro”.

Twitter @francelenzi