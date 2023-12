Mais problemas para Tesla, o alarme é sério: o governo está tomando as medidas necessárias

Tesla está com problemas. A empresa foi forçada a se defender. O governo tomou medidas: eis o que está acontecendo.

A segurança agora está em primeiro lugar quando se trata de motores. TTodas as grandes empresas trabalham constantemente para que os modelos sejam cada vez mais avançados e avançados e possam proteger o máximo possível dos riscos de acidentes. No entanto, os componentes dos veículos modernos, como mencionado, estão a tornar-se cada vez mais complexos e os mecanismos de produção são cada vez mais complexos. Portanto, algo dá errado no processo e alguns defeitos de fabricação podem ser detectados nos modelos. É claro que as empresas estão a agir o mais rapidamente possível para resolver quaisquer problemas, notificar os clientes e restaurar a segurança dos seus clientes.

Nem mesmo as grandes empresas estão isentas deste tipo de problema. O último a se encontrar no meio de uma situação desagradável semelhante é Tesla. A empresa de Elon Musk está sempre na vanguarda quando o assunto é novas tecnologias e inovações. Porém, desta vez enfrenta um recall de um de seus modelos mais populares.

Tesla na tempestade

Na verdade, a NHTSA colocou Tesla sob uma lupa. Em particular, o recall dirá respeito a 120.000 unidades do Modelo S e Modelo S. Em caso de acidente, surgisse um defeito no carro, a porta teria aberto de forma independente. Foi a própria empresa quem relatou e percebeu o problema, que pode ser atribuído a uma falha na atualização do software. A função de travamento esperada estava ausente nos veículos testados.

Tesla, diz NHTSA, fez isso imediatamente Lançou uma nova atualização para corrigir o problema. Porém, isso ainda é uma grande dor de cabeça para a empresa, que se encontra pela segunda vez em um curto período em meio a problemas semelhantes. Na verdade, o sistema de piloto automático dos veículos foi recentemente examinado pela NHTSA devido a supostos defeitos encontrados em até dois milhões de modelos. Em suma, para Elon Musk parece não haver paz. O bilionário está frequentemente no centro do debate, tanto em relação aos problemas de Tesla como à sua gestão da rede social X. Agora, o carro-chefe do seu império vê-se obrigado a defender-se de outro ataque.