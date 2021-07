O crescimento da zona do euro se recuperou no segundo trimestre

Gravidez

Os números são bons, mas os altos índices de poluição já estão destruindo o horizonte econômico. No segundo trimestre, a zona do euro saiu da recessão: seu PIB cresceu 2%, segundo o relatório. Dados publicados, Sexta-feira, 30 de julho, do Eurostat, após queda de 0,3% no primeiro trimestre. Na França, subiu 0,9%, um pouco acima do consenso de economistas. Itália (2,7%), Espanha (2,8%) e Portugal (4,9%) também apresentaram aumentos acima do esperado.

Na Espanha, onde o primeiro limite foi o mais rigoroso, o PIB cresceu cerca de 20% em relação ao segundo trimestre de 2020. Em contraste, o crescimento alemão, de 1,5%, foi um tanto decepcionante, principalmente devido ao atrito nas cadeias industriais. Com o levantamento das restrições na primavera, a atividade se recuperou na maioria dos setores, mais rápido do que o esperado. “A economia europeia está a recuperar, foram tomadas todas as medidas necessárias”NS Ola 7 de julhoValdis Dombrovskis, Vice-presidente da Comissão Europeia.

Este artigo é reservado para nossos assinantes Leia também A Comissão Europeia voltou a baixar a previsão de crescimento

O comércio internacional foi mantido e as famílias e empresas se adaptaram às restrições associadas à Covid-19. Os indicadores disponíveis mostram que o consumo privado recuperou e a confiança dos consumidores é forte. Mas continuará assim nos próximos meses, dado que o spread variável delta atrapalha a recuperação? O que você espera para o resto do ano? Desde o surto da Covid-19 em nossa vida, mais de dezoito meses se passaram e as perspectivas têm sido particularmente delicadas.

Recuperação de duas velocidades

A evolução da atividade dependerá da evolução da pandemia. “Por causa da aceleração da vacinação, a nova onda será necessariamente diferente da anterior, Angel Talavera, da Oxford Economics, analisa em nota sobre o assunto. Os riscos de ver hospitais sobrecarregados de estresse são menores, limitando a possibilidade de novos bloqueios nacionais. “ Em vez disso, é segurado. Mas se qualifica imediatamente: “As restrições de reembolso, mesmo que limitadas, ainda terão um impacto nos negócios.”

Novas restrições a viagens internacionais podem desacelerar recuperação do turismoJessica Hinds, da Capital Economics, também acrescenta. Isso puniria particularmente o sul da Europa. Segundo a sua previsão, os gastos de turistas estrangeiros em Espanha entre junho e agosto mal ultrapassam 40% dos valores alcançados no mesmo período de 2019. A 2 de julho, face a novos casos, Portugal já se viu obrigado a restaurar a estabilidade. . Toque de recolher das 23h às 5h

Você tem 58,33% deste artigo para ler. O resto é apenas para assinantes.