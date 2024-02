Organizem todos, sigam o exemplo de Portugal – vamos arriscar

Pouco se fala sobre requisitos de liquidação, quando se trata de quem já mantém vínculo empregatício ilegal. Agora é necessário que os imigrantes saiam da situação ilegal. Do pôster.

Não há dúvida de que a posição decisiva tomada pela Ministra da Agricultura, Teresa Bellanova, na segunda-feira, representa um passo positivo no sentido da regulamentação dos migrantes em Itália. Nem tudo está claro ainda.

Mas a questão da regulação está agora na agenda política institucional e também no debate público. A nível governamental, a resistência e a discriminação parecem mais fortes do que as declarações de apoio. Mas, por outro lado, não faltam vozes que por vezes sugerem ir além da abertura da própria ministra.

São posições assumidas por associações, grupos de estudiosos, representantes políticos e comentaristas individuais que defendem a causa da regulação com motivos diversos. Vale destacar que o Papa Francisco apareceu nos jornais de quarta-feira: uma ótima notícia para os imigrantes

Os problemas em aberto prendem-se, por um lado, com o processo de liquidação e os requisitos exigidos, e por outro lado, com a dimensão e composição da categoria dos que têm direito, ou seja, as categorias de trabalhadores que irão efectivamente beneficiar a partir dele. . Não estamos a falar apenas de trabalhadores agrícolas, mas também de trabalhadores domésticos, cuidadores e outros grupos.

Consulte Mais informação