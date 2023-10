Itália opta por flexibilizar a política fiscal

o ponto : Itália . A opção de flexibilizar a política fiscal e não reduzir a dívida num contexto de baixo desemprego, de política monetária restritiva e de drenagem de liquidez é arriscada sob vários pontos de vista e pode levar a condições financeiras restritivas.

Se você deseja receber as principais notícias publicadas pela BONDWorld, inscreva-se em nosso boletim informativo gratuito. Clique aqui para se cadastrar gratuitamente.

Intesa São Paulo

Seria positivo para as perspectivas económicas se estas restrições fossem melhor tidas em conta na determinação da lei orçamental. Dada a dimensão da dívida pública, medidas que reduzam os prémios de risco podem gerar benefícios importantes e duradouros, como mostra o caso de Portugal.

Movimentos do mercado para esta semana

No’Zona Euro Os primeiros inquéritos de confiança para Outubro (ZEW e INSEE Manufacturing Confidence) deverão confirmar a fraqueza da economia. Os dados sobre a produção de construção da Zona Euro deverão diminuir em Agosto. Por último, a estimativa final dos preços no consumidor para setembro deverá confirmar a primeira leitura, com uma descida significativa da inflação anual na Zona Euro e uma descida mais moderada em Itália. No início da semana, o governo italiano enviará à Comissão Europeia um documento de plano orçamental, que delineará as intervenções incluídas no orçamento de 2024.

No Estado unido As primeiras pesquisas industriais de outubro serão divulgadas esta semana, o que deverá indicar uma recuperação modesta no setor no início do quarto trimestre. Os dados sobre a actividade do mercado imobiliário em Setembro não deverão dar sinais de recuperação do sector, enquanto as vendas a retalho e a produção industrial em Setembro poderão antecipar um abrandamento do ciclo económico nos próximos meses. Há também a publicação do Livro Bege do Fed no calendário, que poderá fornecer pistas potenciais relevantes para a reunião do FOMC no início de Novembro.

Fonte: BondWorld.it

Assine o boletim informativo BondWorld.it