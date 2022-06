O estado de emergência estende-se também ao centro da península

O alarme para a seca que vem afetando a península durante estas semanas está piorando. Agora, além do rio Pó, também estão envolvidos os rios Lazio, Marche e Toscana.

Com base no relatório semanal deprofeta Sobre os recursos hídricos, a emergência da seca está se espalhando como um incêndio em nosso país, e agora também está afetando centro da Itália. De acordo com a associação, de facto, este será o primeiro ano em que é Os efeitos das mudanças climáticas serão tangíveis no ambiente natural da península italiana.

Lagos e rios italianos em emergência

O alarme de seca na Itália começou a afetar principalmente Norte da península. o Bo. Rio Atingiu seus níveis mais baixos nos últimos 70 anos, quando suas águas caíram cerca de 3,7 metros. A situação também é trágica em Piemonte e em Emília Romanha, onde as organizações estão pressionando por medidas concretas do governo, para tentar impedir a catástrofe climática. Sem falar no caso dos Grandes Lagos do Norte. o Lago Maggiore diminuiu cerca de 20 cm, lario de 30 e em Ise cerca de 7cm.

Também grande perigo para As geleiras de Grand Etrét E para as montanhas em Vênetoque agora parece completamente sem neve.

de acordo com o profeta Depois disso, a emergência climática e a falta de precipitação agora também afetam as regiões da Itália central. na verdade em marquês por exemplo , Rio Centeno Níveis de água históricos mais baixos registrados. A mesma coisa aconteceu com Nera e Essino.

dentro Toscana Arno Agora parece ser reduzido pela metade em comparação com a média mensal, enquanto Ombron Quase tomou a forma de um riacho.

também em Lácio A situação é terrível. Na verdade, o Tibre Atingiu níveis muito baixos; A última vez que o Tibre esteve neste estado foi em 1996. Situações trágicas também Delaneni e Del Sacco. o Lago Bracciano e Nemi.

Talvez a área ainda não afetada pelos efeitos da seca seja o sul da península. Na verdade Sicília e Pugliaos níveis pélvicos permanecem positivos. cair em Basilicata e também na Campânia com bacia Liri Garigliano e Volturno.

Há um alerta de seca na Itália e na Europa

A grave emergência de seca que caracteriza nossa península tem um verdadeiro efeito multiplicador. Na verdade, mesmo países europeus como França e a Portugal Eles são afetados pela falta de chuva, temperaturas extremamente altas e muito mais. A situação também é perigosa em América do Sul.

Portanto, esta situação tem graves impactos sobre o ambiente natural de nossa península. Assim, o impacto se reflete na economia do país, que já foi severamente afetada nesse período de crise. Talvez a natureza esteja nos enviando uma mensagem. Acima de tudo, os líderes mundiais podem ter começado a tomar medidas drásticas para combater o problema por trás dessa emergência, ou seja, poluição.