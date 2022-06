Um centavo, a moeda de 6.000 euros: prepare-se para mudar sua vida

Sem dúvida, seria estranho que entre as moedas mais procuradas pelos colecionadores e, portanto, mais apreciadas, esteja a insignificante moeda de 1 cêntimo.

Como lembrete, as moedas de 1 e 2 centavos serão retiradas em breve.

A razão para a retirada da negociação não é por causa de É cada vez menos usadoMas sobretudo porque o valor da matéria-prima (cobre) é superior ao valor oficial.

E quantas amostras ainda estão em circulação e por que ganharam tanto valor em tão pouco tempo…

Muitos fatores trabalham juntos para determinar o preço e o valor de uma determinada moeda. Antes de mais nada, você precisa entender a diferença entre preço e valor. Para a maioria das pessoas, esses dois termos são usados ​​​​de forma intercambiável.

Para colecionadores de moedas, eles têm significados diferentes. O preço ou preço de varejo de uma moeda é o que você paga por essa moeda quando a compra de um comerciante.

O valor ou preço de atacado de uma moeda é o que o negociante de moedas lhe dá para comprar a moeda de você.

O mercado de câmbio é complicado e complicado Muitos fatores afetam os preços e valores das moedas.

A principal influência no valor ou preço de uma moeda é a oferta dessa moeda específica na medida em que está disponível para compra.

A oferta total disponível no mercado é determinada pela cunhagem inicial. Para a maioria dos países, no final do ano, as matrizes de moedas do ano em questão são destruídas e nunca mais usadas.

Assim, uma vez concluída a produção do ano, determina-se a oferta dessa moeda para essa data.