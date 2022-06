Sobre a visita da Koenig Metall GT ao Conselheiro de Desenvolvimento Econômico Regional Michele Fioroni e Gerente Geral da Confindustria Umbria Simone Cascioli

No meio da reunião problemas causados ​​pela transmissão de energia para o carro





(UNWEB) A transição energética do automóvel foi um dos temas abordados durante a visita do Conselheiro Regional de Desenvolvimento Económico Michele Fioroni e do Director Geral da Confindustria Umbria Simone Cascioli à Koenig Metall GT em Terni.

Gino Sesto Timpani, fundador, sócio e diretor da Koenig Metall GT orientou os convidados em uma visita à fábrica, que apresentou ao consultor e gerente da Confindustria algumas das questões mais preocupantes em relação aos cenários futuros.

A superação do motor de combustão interna, projetada a partir de 2035, alerta especialmente empresas que, como a Koenig, atuam na cadeia de suprimentos automotiva por dificuldades produtivas, logísticas, econômicas e de pessoal causadas pelo prazo muito curto que não permite a redução ao mínimo impacto sobre a economia.

Fundada em 2002 por Otmar Zwiebelhofer e Timpani, a empresa é o principal fabricante europeu de componentes metálicos para a indústria automotiva.

Além da sede em Terni, a empresa opera em Portugal e na Rússia onde existem duas fábricas que, devido ao conflito em curso, não estão atualmente em produção, mas porque devem manter-se abertas e com pessoal, continuam a construir. De qualquer forma, tem um custo industrial.

A visita, para além de demonstrar a proximidade com as empresas da região num momento particularmente complexo, pretendia focar mais claramente os problemas que as empresas enfrentam todos os dias e calibrar melhor ferramentas e procedimentos de apoio ao tecido produtivo da Úmbria .

Ao final da reunião, foi acordado ativar o cronograma técnico regional que será coordenado pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico com o apoio da Confindustria Umbria e focado nos problemas da cadeia de suprimentos automotivos associados à transição energética do veículo. .