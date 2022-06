Lagarde prepara o edital de Sintra. Ou seja, Bund como garantia implícita de BTPs. Muitas felicidades

Ao reler os acontecimentos com a mente fria, a impressão é que um plano está colocado sobre uma mesa. Primeiro, a coletiva de imprensa pós-sessão de Christine Lagarde é tão vaga sobre o novo escudo antiproliferação que deixa todos frustrados. E as equipes italianas no Bund na zona de perigo, mesmo aumentando rapidamente cerca de 250 pontos base. Então, depois de menos de uma semana de rituais Se necessárioE a A reunião de emergência do Conselho do Banco Centralapós o que se descobriu que a Eurotower iria reinvestir os títulos comprados na Pepp e que seus técnicos receberam um mandato para estudar imediatamente uma nova ferramenta contra a divisão de receitas na zona do euro.

Bom. Mas não é bom. Spread ainda é alto. Embora o APP ainda esteja funcionando até 30 de junho, obviamente anel da morte Bancos italianos e companhias de seguros com a tesouraria. Mais 24 horas e normal Bloomberg Revela os detalhes: O novo escudo funcionará com base no princípio de Saldos inalteradoscomo um plano de compra Promotores da corte Isso alimentaria ainda mais a inflação que já está aumentando. Ou seja, os títulos dos países centrais serão vendidos para comprar os das regiões periféricas. Ao traduzir, o BCE venderá títulos e comprará BTP. E este gráfico



Diferença de rendimento entre títulos de referência de 10 anos e títulos soberanos da zona do euro

Fonte: Bloomberg

Mostra qual reação papel Indiscrição alemã, não negada pelo BCE: um banho de sangue, tanto que o rendimento de referência de dez anos do Bund ultrapassou Durante o dia De 1,64% para 1,85%, fechou na quinta-feira em 172. Em suma, estamos trocando dívida disfarçada como mais uma contingência. flagrante Financiamento pela porta dos fundos O que, net-sheet de estoques inalterados, estabelece um claro precedente: O Bond torna-se uma garantia implícita de BTPs. Em tradução, a dívida alemã muito forte é suportada pelo mercado de solvência italiano.

E esta é a outra foto



Tendência do Rastreador do Agente de Risco Italexit

Fonte: Bloomberg/Zerohedge

Mostra com fluidez como o mercado apreciou a garantia – ainda que informal – de Frankfurt. Não só o spread fechou a semana na casa dos 200 pontos base, mas sobretudo, Agente de rastreamento de risco Italexit Virou-se bruscamente para o lado negativo. A receita convence. Até os alemães? Esta é a coisa real BusilisNo entanto, deve revelar-se não só depois de Sintra mas também depois do verão. Em suma, a crise líquida de gás, A diferença deve permitir pelo menos férias tranquilas ao MEF. Este gráfico



Correlação entre o balanço do Banco Central Europeu e o índice de preços imobiliário alemão

Fonte: Bloomberg

Mostra com flexibilidade qual é a única prioridade real do banco alemão no momento: Evite a todo custo e em todas as circunstâncias outro atraso no aumento do preço. O anúncio do Banco Central Europeu, primeiro informal e depois formal, de ajustar os primeiros 25 pontos base em julho, na verdade, parou O perigoso conjunto que viu o orçamento do Banco Central Europeu subir juntamente com o índice de preços imobiliário alemão. Que em maio caiu 0,3%, o máximo desde abril de 2020 e tudo graças a uma triplicação das taxas de hipoteca desde o início do ano.

Resumidamente, A bolha imobiliária está perdendo um pouco de ar. Deflação controlada. O que lhe interessa no momento está do outro lado da Frankfurt Road, a Bupa Road. Quem agora aguarda ansiosamente os dados imobiliários de junho, que terão um impacto positivo não apenas no aumento confirmado do custo do dinheiro, mas também no fim das compras sob o guarda-chuva APP. Parece que a recessão vai continuar sem explosões. E de uma forma ainda mais dura. Em suma, todos estão felizes. Itália porque vê o retorno do alarme de spread em tempo recorde, Alemanha porque atingiu seu objetivo mais urgente e Christine Lagarde como ela foi capaz de experimentar os Warholians por 15 minutos de glória em Cintravestindo um manto mulher incrível da zona do euro. Obra-prima.

nó verdadeiro? vezes. Não se trata da implementação do programa, que na verdade não pensa em nenhuma tecnologia específica e é lançado imediatamente. Na verdade, a tarefa ficou ainda mais fácil com os preços de mercado preventivos que começaram a descarregar o Bund com um carrinho de mão. Em vez de aceitar especificamente, Reputação mais política do que econômica, por parte da Alemanha, que perdeu seu lugar de porto seguro para o BundForçado a voltar excelente à sua média histórica em relação à poupança de dívidas alheias. E nem todos os outros, Mario Draghi da Itália. Wolfgang Schäuble pode não superar o choque. e verão.

Mas concessões líquidas forçadas, Berlim imporá claramente cláusulas estritas ao BCE para os países beneficiários e garantias claras e escritas em relação a eles sacrifício. Em suma, Roma está segura, mas a partir de agora dependerá quase inteiramente do direito do Banco Central Europeu e do Bundesbank de desligar o ventilador anti-spread. E é aí que o primeiro atraso na Câmara ou um obstáculo no Conselho de Ministros sobre a reforma Encomendado pela EuropaE a pode levar a correr A estratégia de PutinOu, venda de títulos e consequente compra de BTPs suspensos ou reduzidos pela metade. Neste ponto, estaremos de volta novamente. Ele explodiu e um novo surgiu. Mas na espiral descendente de uma potencial recessão de queda, no meio de uma crise de gás e com um governo que pode ter perdido partes dela nesse meio tempo. Estamos seguros agora. Mas por quanto tempo? E além de tudo isso, a que custo?