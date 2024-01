O governo quer vender até 20% dos Correios italianos, mas em 2018 Meloni disse: “Isso seria uma loucura”.

Como mudar a governança. Já notamos isso em muitas ocasiões. A recente mudança de Giorgia Meloni nas privatizações confirma isto. Há seis anos, o atual primeiro-ministro opôs-se à venda de ações dos Correios italianos e hoje prepara-se para colocar pelo menos mais 10% no mercado para angariar um ou dois mil milhões de euros. Em janeiro de 2018 esteve no Palazzo Chigi Paulo Gentiloni E ao Ministério da Economia Pier Carlo Padoan (hoje presidente do Unicredit) que por sua vez avaliava a venda de parte da participação na Poste.

De microfones Rádio RTL Assim disse Meloni: “Privatizar os Correios italianos Seria uma loucura Sobre esta questão, pedirei ao centro-direita que diga uma palavra clara. Estamos falando de 140 mil funcionários, 13 mil agências abertas na região e 500 bilhões de italianos arrecadados de diversas formas como poupanças e Uma joia absoluta já privatizada em 35% Pelo Partido Democrata, governos de esquerda e outros 35% são transferidos para Cassa Depositi e Prestiti, 30% ficam à disposição do Tesouro Que dizem que querem a privatização. Com a sua presença generalizada no território, os Correios italianos constituem uma guarnição governamental, entre as poucas que permanecem abertas em locais como municípios montanhosos, subúrbios degradados e zonas difíceis: fechar sucursais significa privar os cidadãos de um ponto de referência para serviços estatais. Além disso, é preciso lembrar que os Correios arrecadam a maior parte dos recursos da Cassa Depositi Prestiti. “É o único banco que permaneceu público e não quero que a esquerda queira se livrar dos Correios para se livrar também do único banco que permaneceu público e continua a servir os interesses dos bancos privados”.

Leia também Economia e lobby Por Vue Q. Para a ETA e a Lufthansa, outro adiamento. A decisão europeia final sobre a operação só será emitida em junho

Quatro governos passaram debaixo da ponte, mas a participação dos correios (30% para o Tesouro e 35% para a Cassa Depositi e Prestito que representa sempre o Estado) ainda existe. Mas agora temos de julgar, e Meloni e Giorgetti têm de encontrar o dinheiro, especialmente depois de Bruxelas ter adoptado mais uma vez uma linha rigorosa nas contas. Portanto, estamos a trabalhar num novo plano de privatização que trará 20 mil milhões de dólares para o tesouro público dentro de três anos. Cliente em potencial Por EniTerna e, de fato, o Posto Italiano. A empresa está atualmente avaliada em 13,3 mil milhões de euros em bolsa. Portanto, 10% equivale a 1,3 bilhão, 20% (valor máximo considerado para venda), Até 2,6%. O estado poderia vender mais 15% e ainda conseguir Manter a maioria absoluta. O problema é que, como Meloni mencionou há alguns anos, as empresas só são vendidas uma vez O país enriquece imediatamente, mas empobrece no longo prazo doença. Até porque quanto maior a ação vendida, maior será a parcela dos lucros que se abre mão. Por exemplo, em 2023, só o Tesouro recebeu um cupom de quase 100% dos Correios 250 milhões de euros.

No entanto, Meloni tenta nos garantir que agora está no governo: “Não se trata de privatização por privatizarpara desinvesti-los ou vendê-los, como eu disse, a abordagem deste governo está a anos-luz de distância daquilo que infelizmente vimos acontecer no passado, quando as privatizações eram “presentes de milhares de milhões de dólares para alguns empresários sortudos e bem relacionados, que não tinham nada para fazer com o mercado livre, mas o que… Aconteceu “com a oligarquia russa quando a União Soviética se desintegrou”. Será.