Volkswagen Golf 8: é aqui que melhora com o redesenho

Está mudando, mas não parece – Para a oitava geração de Volkswagen Golf A atualização está pronta: chegará às concessionárias na próximaVerão 2024. Por fora, os faróis foram alterados, ficando um pouco menores (6 mm mais baixos em altura) e com uma aparência menos “suave” na parte inferior: são todos novos conjuntos de iluminação, mas sem colocar a versão atual lado a lado com os faróis. Remodelação de cabelo É difícil perceber a mudança. então Logotipo brilhante No centro da grade (opcional) os faróis e para-choques também foram atualizados: felizmente as lanternas traseiras não possuem mais as falsas saídas de escape cromadas.

Novo sistema de infoentretenimento – Intervenções mais substanciais afectaram as áreas interiores de Volkswagen Golf: O novo é, na verdade, Sistema multimídiaDisponível com tela de 10,4 ou 12,9 polegadas. Este é o mais recente MIB4que apareceu primeiro no ID.7 e depois chegou às novas gerações do Passat e do Tiguan: reescreveu o software e promete muitas funções eInterface intuitiva. O painel também foi reformulado, um digital de 10,2 polegadas é padrão em todas as versões e traz novos gráficos. Pela primeira vez neste modelo, você também poderá obter um head-up display que exibe informações no para-brisa.

> Na foto acima está o Golf GTE.

Controles aprimorados – Outras intervenções envolvendo controles de toque Controle de volume e clima: Eles mantêm suas posições sob controle central, no entanto Eles agora se tornaram iluminados (No carro listado de hoje é quase invisível no escuro). Além disso, estou aposentado Comandos Toque em Volante: Agora todos os carros de golfe têm esses Físicos Que antes eram reservados para acabamentos mais baratos (a única diferença é que no redesenho mais caro do Volkswagen Golf, o acabamento é brilhante, não acetinado). Também novidades no modelo são os sistemas de assistência ao estacionamento, que permitem que o carro entre na vaga desejada controlando-o a partir de um smartphone, e câmeras de 360 ​​​​graus.

> Na foto acima está um Golf GTI.

100 km com eletricidade – Muitas novidades em relação aos motores: versões mais potentes da versão renovada Volkswagen Golf eu estou lá GTI Gasolina (265 cv, agora apenas com caixa robótica de dupla embreagem DSG) e GTI Híbrido plug-in (272 cv). Este último tem um Bateria bom 19,7 kWh que podem ser regenerados com corrente alternada (como as caixas de parede e postes mais comuns) com capacidades até 11 kW; Alternativamente, com corrente contínua rápida, você pode chegar a 50 quilowatts (segundo dados do fabricante, o carregamento vai de 10 a 80% em apenas 25 minutos).

> Na foto acima está a variante Golf na Linha R.

Adeus GTD E 1.0 – Porém, ele não terá herdeiros lá GTD Diesel enquanto Tração nas quatro rodas Fica disponível apenas para o 2.0 turbo a gasolina de 204 cv (que não pode ser importado para Itália). Adeus também aos motores 1.0 turbo a gasolina: em seu lugar está uma versão fraca do 1.5 com 116 cv (variante de 150 cv). O motor 1.5 de quatro cilindros (assim como plug-in) também encontra lugar nos híbridos moderados de 48V: sempre com 116 ou 150 cv, aliado apenas a uma caixa robótica de dupla embreagem. Por fim, as versões diesel 2.0 TDI permanecem inalteradas, disponíveis com 116 ou 150 cv.

Motores