Lucros a não perder. Quanto ele ganha?

Na Piazza Affari, a sessão de hoje também terminou positivamente para a Fila, que apresentou maior força relativa que a Ftse Italia Star.

Villa prolonga a véspera do encontro

A ação realmente estourou ontem, encerrando a sessão com alta de 4,06%, e continuou a apresentar ganhos hoje também.

No final da sessão, o preço da Fila parou nos 9,41 euros, pouco abaixo dos máximos intradiários, com uma subida de 2,06% e volumes de negociação animados, dado que passaram pelo mercado mais de 230 mil ações, mais do dobro da média de negociação. Os últimos 30 dias equivalem a aproximadamente 100 mil.

Classe: Bem, a reunião de dividendos é incomum

A Fila permanece sob o microscópio depois que a assembleia geral de ontem aprovou um dividendo extraordinário de € 0,58 para ações ordinárias e especiais.

A data de distribuição de dividendos está prevista para o próximo dia 29 de janeiro, com o pagamento a ser efetuado dois dias depois, em 31 de janeiro.

Comparando o tamanho do cupom excepcional com os valores próximos dos títulos hoje, obtém-se um retorno de 6,16%.

Segundo os analistas da Equita SIM, o valor do dividendo extraordinário anunciado pela Fila está em linha com as expectativas e as comunicações anteriores da empresa. No seu modelo, os analistas “apenas” contabilizam os ganhos extraordinários como saídas de dinheiro em 2024.

No comunicado de imprensa, o CEO Candela também destacou que o fluxo de caixa livre em 2023 será superior a 50 milhões, em comparação com a previsão da Equita SIM de 49 milhões.

Segundo meu último analista, este é definitivamente um sinal de apoio.

A visão do Segmento Milão mantém-se inalterada, mantendo a sua estratégia otimista em relação à Fila, com recomendação de “compra” e preço alvo de 12€.

Vila: Vista do Intesa San Paolo

Aposta também na ação Intesa Sanpaolo, que hoje confirmou a classificação de “compra”, com preço alvo de 11 euros.

Segundo os especialistas, a distribuição de dividendos extraordinários por Villa é um passo positivo que não deve impedir o potencial crescimento externo.