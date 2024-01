Mercados de ações hoje, 23 de janeiro. A Europa está a enfraquecer depois de um bom começo, impulsionada por rumores de apoio chinês aos mercados

Os mercados de ações europeus enfraquecem

Após um início positivo, todos os mercados bolsistas europeus enfraqueceram. As listas de preços aguardam quinta-feira, quando está agendada a reunião do BCE. Os analistas não esperam quaisquer notícias fundamentais, uma vez que o banco central mantém as suas taxas de juro de referência inalteradas e repete a sua abordagem baseada em dados. A reunião de março provavelmente fornecerá mais orientações. O índice da região do Velho Continente, o Stoxx 600, caiu um quarto de ponto, à medida que a tecnologia e o imobiliário foram vendidos. Entre os mercados individuais, o pior é o de Milão (Ftse Mib -0,56%), que está pouco acima dos 30.000 pontos. Frankfurt (-0,18%), Paris (-0,22%) e Londres foram +0,01%. Os rendimentos das obrigações governamentais continuam a aumentar. O preço das obrigações italianas a dez anos atingiu 3,87% (+4 pontos base), as obrigações alemãs 2,3% (+2 pontos base) e as obrigações francesas 2,8% (+2,3 pontos base). O spread entre títulos BTP e Bonds aumentou em relação a ontem e fixou-se em 156 pontos. Em termos de matérias-primas, o petróleo movimentou-se pouco (WTI +0,04% para 74,8 dólares, Brent +0,01% para 80 dólares) enquanto o gás subiu (+2%) com o preço a aproximar-se dos 28 euros por megawatt hora. Em termos de taxa de câmbio, o euro está a subir face ao dólar, que é negociado a 1,0892 dólares.