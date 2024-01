Novo veículo de atividade urbana

Gosta de SUVs? lá. Esses carros compactos? Purê de batata. Misture, agite bem e fique fresco Correio Ford Tourneo. Aqui em seu laboratório pessoal, feito de parafusos e engrenagens, a Casa do Oval Azul revela… O primeiro veículo para atividades urbanas. Um carro com dupla identidade, capaz de excelente dirigibilidade na cidade e em estradas de terra. Versatilidade, elegância e espaço são o diferencial do recém-chegado, projetado com o objetivo de atender necessidades aparentemente conflitantes.

Duas cores externas

A gigante americana, dirigida pelo CEO Jim Farley, está pensando em fornecer respostas específicas à sua comunidade. Na Europa, há um apelo à recuperação, dados os últimos dados comerciais desconfortáveis. Enquanto os clientes antigos enxugam as lágrimas ao se despedirem das férias, é hora de escrever um novo capítulo. E que melhor maneira do que tentar acompanhar as tendências atuais?

Basta olhar por um momento e ficará claro de onde os designers se inspiraram: Linhas fortes e musculosas, uma declaração de segurança e confiabilidade, lembra o SUV. Em particular, Série ativa (O outro modelo é o Titanium) Tenta se destacar pela pintura bicolor contrastante, rodas de liga leve com aspecto esportivo e proteção dianteira e traseira. A cor verde explosiva com a linha do tejadilho branca confere-lhe um carácter aventureiro.

Grandes superfícies de vidro

Grandes superfícies de vidro Eles permitem desfrutar de toda a vista panorâmica, já fazendo você imaginar passeios incríveis em meio à natureza. O Diretor de Design da Ford Europa, Amko Lennaerts, descreve-o como a escolha ideal em que se pode confiar quando se viaja com amigos e família. “Com os bancos traseiros rebatidos e as bicicletas carregadas no porta-malas.”.

Um mural de A Estilo de vida dinâmicoEntre o cenário urbano e as viagens para fora da cidade. Comparativamente ao modelo anterior, o Ford Tourneo Courier tem uma capacidade de bagagem de 2.162 litros, mais 44%. A grande porta traseira proporciona abrigo conveniente durante as operações de carga e descarga.

As portas deslizantes facilitam o embarque dos passageiros traseiros (um ambiente bem-vindo e mais espaçoso, tanto para a cabeça como para as pernas) e para as crianças apertarem os cintos de segurança. Foram criados novos compartimentos nos painéis laterais para guardar itens e acessórios. o AssentosDividido 60/40, dobra-se e inclina-se facilmente para transportar itens de até 1,4 metros de comprimento. No nível de CapasA escolha é feita por tecido técnico macio, fácil de limpar e resistente à roupa molhada.

Sistemas avançados e lista de preços

No que diz respeito à tecnologia,… Painel de instrumentos digitais Substitui o sistema analógico tradicional, onde a velocidade, os sinais de trânsito, os avisos de navegação e mais informações relacionadas com a condução podem ser exibidos simultaneamente. No entanto, os conteúdos multimédia são utilizados no ecrã táctil central de 8 polegadas, baseado em Sistema multimídia SYNC4.

Sendo os smartphones parte integrante das nossas vidas, o Ford Tourneo Courier MY24 inclui uma base de carregamento sem fios e função de espelhamento, via Android Auto e Apple CarPlay. No interesse de uma experiência de condução segura e agradável, o pacote está equipado Sistemas de assistência à condução Ele é generoso. Os recursos incluem assistência para manutenção de faixa, assistência pré-colisão, reconhecimento de sinais de trânsito, alerta ao motorista, alerta de contramão e controle de cruzeiro.

Os sensores traseiros facilitam as manobras em espaços apertados e o seu diâmetro de 10,7″ melhora a manobrabilidade. Independentemente da versão escolhida, o motor A Ford (aqui está a tabela de preços da gama) adotou um motor 1.0 EcoBoost de 125 cv, acoplado a uma caixa manual de seis velocidades ou – outra novidade – uma de sete velocidades. O E-Tourneo Courier 100% elétrico também estará disponível para encomenda no quarto trimestre do ano. A tabela de preços começa nos 23.950 euros.