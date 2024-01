Incentivos automotivos 2024: modo híbrido, híbrido completo e híbrido moderado

Após o primeiro dia de febre de Novos bônus ambientais Carro, parece que a temperatura já caiu na plataforma de reservas online Incentivos. o 23 de janeiro Foi uma corrida rápida, com os 120 milhões de euros iniciais atribuídos a automóveis totalmente híbridos, híbridos moderados ou automóveis convencionais de baixo consumo reduzidos para metade, passando de 120 milhões de euros para 62,7 milhões de euros. o 24 de janeiroNo final da jornada de trabalho, venceu a mesma categoria de automóveis com emissões de CO2 entre 61 e 135 g/km. 7,3 milhões No Ecobonus, com o valor ainda disponível reduzido para 55,4 milhões. Uma desaceleração que prenuncia bem a transformação de estimativas pendentes em contratos, todos claramente distantes de outras formas de mecanização. Nas mesmas 48 horas carros eletricidade Que se enquadra na faixa de emissões entre 0 e 20 g/kmE também Componentes híbridos entre 21 e 60 g/kmEles já entenderam Resultados muito menores. No primeiro caso, passamos da dotação inicial de 194,7 milhões para 190,9 milhões, enquanto o total para híbridos diminuiu de 232,7 milhões para 230,6 milhões. Olhando para as encomendas reais, a escolha do mercado parece clara. Na verdade, ele fica mais lento porque a espera extra começa.