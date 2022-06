Alemanha abre no telhado ao preço do gás – Corriere.it

antes de sair KyivMario Draghi, num quarto do Hotel Intercontinental, explicou que a Rússia é mentira, cortar o abastecimento de gás aos países europeus, incluindo a Itália, é essencial, mas sobretudo permitido pelo facto de Moscovo continuar a angariar o mesmo dinheiro, se não mais , dado o constante aumento de preços nos mercados internacionais. Por isso, o chefe de governo pretende relançar uma proposta inédita de fixação de um teto para o preço do gás no próximo Conselho Europeu, marcado para quinta e sexta-feira.

Draghi teve a oportunidade de falar cara a cara com Olaf Schultz Durante a viagem a Kyiv. De trem, à noite, eles se encontraram por mais de duas horas, no caminho da Polônia para a capital ucraniana. Ontem de manhã, eles fizeram outra ligação na hora do café da manhã, antes que o comboio chegasse à estação na fronteira polonesa. O fato importante é que a Alemanha aceitou pela primeira vez a consideração da proposta italiana: mesmo em Berlim eles correm o risco de serem pegos na estratégia de estrangulamento que a Gazprom está implementando por ordem de Putin. A Itália está pagando o preço, que pode entrar em alerta nas próximas horas no setor de energia, mas os cortes russos afetam muitos países da UE.

Se não um ponto de virada, o ponto de virada de Schulze, nas conversas que tivemos Com a PM, houve uma abertura e um avanço. Até poucos dias atrás, o governo alemão se opunha veementemente à ideia de um teto de preço por parte dos países da UE, e agora o cenário está mudando muito rapidamente, hora a hora. Os argumentos de Berlim, que há muito são o principal obstáculo para o lançamento da iniciativa para a Itália, estão cada dia menos fortes: não se pode continuar dizendo que os suprimentos russos são essenciais para a economia e considerar os riscos dos preços. Risco máximo se um dia receber 100 em termos de gás e na semana seguinte receber 50 e pagar o mesmo valor. Manobra de alicate, exorbitante, precisa ser quebrado para o meu piloto o mais rápido possível. READ Renzi recompensa 100 euros, atenção: alguém tem que devolvê-lo

Veremos na próxima quinta-feira se o Primeiro-Ministro italiano, que sem dúvida alcançou em Kyiv um sucesso pessoal, que colocou Paris e Berlim numa linha aberta de apoio à candidatura da Ucrânia à União Europeia, e conseguiu reforçar ainda mais a posição política insistindo em decisões históricas e rompendo, em relação ao passado, dado que o contexto em que a União Europeia se depara não é apenas diferente, mas pode ser dramático. Um cenário que exige ao Primeiro-Ministro, como é o caso da situação da Ucrânia com a União Europeia, repensar todo o funcionamento da União, em termos de geopolítica, eficácia e rapidez de decisão. Um repensar também se aplica ao mercado de energia para combater a chantagem russa.

A França, quanto ao teto de preços, não terá problemas, se for de Berlim O disco verde chega. A Holanda, que hospeda grandes negócios no mercado de gás e, portanto, se beneficia da incerteza, volatilidade e aumentos de preços, provavelmente não manterá uma posição negativa em arquivo se Paris, Berlim e Roma estiverem na mesma linha. Em suma, é um jogo que parece que vai abrir de forma real, já que a nossa diplomacia recolheu até agora um pequeno vislumbre ou algumas linhas nas conclusões dos anteriores Conselhos da UE. Um jogo que se somará ao jogo da candidatura de Kyiv à adesão à União Europeia: para a Comissão é bom, mas Portugal, Áustria e Holanda ainda precisam de ser convincentes.

O próprio Draghi disse que explicou isso para Zelensky: Podemos prometer que nós, Alemanha e França estamos unidos, mas não podemos prometer a unanimidade do Conselho Europeu. Outra aba que a União Europeia terá que enfrentar nos próximos meses, colocando as mãos nos tratados. Entretanto, como aponta Sandro Gozzi, com a decisão anunciada pelos três primeiros países europeus em Kyiv, o alargamento torna-se uma ferramenta mais estratégica, uma ferramenta geopolítica usada para responder à agressão russa contra a Ucrânia, tem uma responsabilidade muito grande. A União Européia decidiu agir como uma força e usar suas ferramentas na lógica da força. Uma mudança radical de paradigma histórico. READ Vacina Pfizer, mulher morre após primeira dose: investigação em andamento

