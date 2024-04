Você precisa de uma estação de carregamento para seu carro ou de um carregador elétrico

Você precisa de uma estação de carregamento para cada carro ou a eletricidade é impraticável: do topo de seu Mercedes a diesel, Corrado atira EVs a zero, antecipando uma falha massiva. Filetreco responde. Lembramos que o endereço de e-mail para o qual deseja nos escrever é [email protected]

“Precisamos de uma estação de carregamento para cada carro”, caso contrário será um fracasso. O que você faz se tiver uma emergência? “

“QuintoAqueles de vocês que defendem os carros elétricos ainda não perceberam como eles serão Grande fracasso. Não leve isso em consideração 80% dos carros estão estacionados Na estrada, portanto não têm possibilidade de cobrança. Imagine que um desses empregadores vai trabalhar de manhã e volta à noite, o que ele deve fazer? Você está procurando uma estação de carregamento e esperando para ser recarregado? Por favor, não sejamos bobos! Vai levar Coluna para cada dispositivo Parou. Verdadeira utopia. Além disso, respondendo-lhe que não é necessário ir todos os dias a Reggio Calabria, digo o seguinte: “Quem tem um carro que carrega e Aconteceu que ele teve uma emergência o que ele está fazendo?“.

“Estou nervoso por dirigir um carro elétrico Smart, enquanto meu Mercedes a diesel…”

“Eu tinha um carro elétrico como alternativa desde o meu carro, Mercedes 3000DO serviço foi concluído. E acredite: fiquei preocupado, porque os dados sobre autonomia são mesmo falsos. Estava chovendo, já era noite, as luzes estavam acesas, aquecedor, limpador de para-brisa, tudo e mais, percebi que Ter que viajar 40 km e depois voltar Eu não faria isso. Ela era saboroso Pelo qual eles me seguraram 100 km de autonomia. Bobagem, a menos que alguém vá 30 km por hora. Mas onde estão as performances tão alardeadas? Última coisa: você diz que a manutenção comparada ao calor é menor, ok, mas o que acontece quando não existe Garantia da bateria? O custo é maior que toda manutenção térmica sem contar desvalorização do carro, Muito mais alto. Continuei sabendo que não seria publicado, mas pelo menos expressei minha opinião“. Corrado Buscemi

READ “Preencha esta data”, você economizará muito: marque na sua agenda Você precisa de uma estação de carregamento para seu carro? Não vamos brincar…

Responder. Já escrevemos mil vezes que o carro elétrico é para muitos, Mas não para todos. Não somos talibãs e sempre enfatizamos que antes de comprar é preciso verificar se existe real possibilidade de compra Recarregue com facilidade e segurança. Em casa ou em estações de carregamento públicas. Caso contrário, é melhor ignorá-lo. Quanto à comparação entre Mercedes 3000 diesel E a Pequeno inteligente Elétrico, bem, a comparação realmente fala por si. O Smartina é de longe o carro de menor autonomia e é um modelo fora de produção associado ao Primeira onda De elétrico. Existem hoje carros, pelo preço de um Mercedes diesel deste porte, que possuem faixa WLTP de Mais de 600 km. Viajando por estrada, em condições reais, são cerca de 500, após os quais normalmente é feita uma parada. Quanto a garantia da bateria, Funciona como uma garantia em carros “normais”. Isso não significa que o carro foi sucateado, mas o fabricante garante que devolverá o carro se após um determinado período a bateria cair abaixo de um determinado nível. O que obviamente não acontece: quem faz carros, Ele também sabe fazer matemática.