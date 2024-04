Google está considerando uma nova assinatura para poder usar inteligência artificial em seu mecanismo de busca

Muitas empresas estão preocupadas com as ameaças potenciais que o surgimento da IA ​​generativa pode trazer aos seus negócios Modelo de negócioIncluem também alguns dos mesmos campeões na corrida rumo a esta nova revolução tecnológica. GooglePor exemplo, que ainda é muito utilizado até hoje Lucros que vêm de seu mecanismo de busca: sobre Metade do seu volume de negócios Globalmente – US$ 175 bilhões em 2023 – vêm de receitas de publicidade vendidas por meio de resultados de pesquisa de usuários. Fiquei surpreso com a estreia – e sucesso – de ChatGpttome medidas rápidas e coloque-o no mercado primeiro frio E então seu sucessor gêmeo. Perceba que essas ferramentas representarão Uma nova maneira de obter informações on-line Mais rápido e eficaz. e daí Seu modelo de negócios deve mudar. Lembrando também que algumas dessas ferramentas, como o Perplexity, são candidatas a se tornarem as próximas alternativas ao Google. Tempos Financeiros Ele antecipou qual seria seu próximo passo. Segundo o jornal britânico, o Google pretende integrar os seus modelos generativos de inteligência artificial no seu motor de busca, mas procura uma nova fonte de receitas: Inscrição.

Novo modelo de negócios Se os rumores se confirmarem, isso significa que o Google – pela primeira vez – Os usuários serão obrigados a pagar para acessar seu serviço de mecanismo de pesquisa, que sempre foi gratuito. As fontes de receitas eram outras, antes de mais nada anúncios. Mas os tempos estão a mudar, pelo que parece que o modelo de negócio baseado em subscrições adoptado por muitos outros se tornou também uma solução para a Big G. Sejamos claros: o mecanismo de busca, como o conhecemos hoje, ainda será gratuito. Para estar disponível quando você assina o serviço Google One AI Premiumserá um conjunto de ferramentas que aproveitará o Gemini, assim como já o fez Gmail ou documentos Google. Gemini também já está integrado Área de trabalhoa plataforma que contém diversos serviços de produção. READ Fater, joint venture de 30 anos entre Angelini Industries e Procter & Gamble

Resposta do Google Ainda não se sabe se essas novas ferramentas serão anunciadas ou integradas ao mecanismo de busca: segundo o Financial Times As discussões ainda estão em andamento Dentro da empresa. Mas o Google está respondendo aos rumores. “Durante anos, reinventamos a pesquisa para ajudar as pessoas a acessar informações da maneira que lhes for mais natural”, disse um porta-voz da empresa. Por meio de nossos experimentos criativos na área de inteligência artificial na pesquisa do Google, Já respondemos bilhões de consultas e estamos vendo um crescimento positivo nas consultas de pesquisa Em todos os nossos principais mercados. Continuamos a melhorar o produto rapidamente para atender às novas necessidades das pessoas.” Ele então afirma que “Não estamos trabalhando nem pensando em uma experiência de pesquisa no Google sem anúncios. Como já fizemos muitas vezes no passado, continuaremos a criar novos recursos e serviços premium para melhorar nossas ofertas de assinatura. Não temos nada a anunciar neste momento».

O custo da inteligência artificial generativa Há também outro problema que exige uma nova fonte de renda. Desde maio de 2023, o Google vem testando como integrar IA generativa em seus resultados de pesquisa. O objetivo é criar Respostas detalhadas – e corretas – às nossas perguntas nos principais links recomendados. Mas esse processo amado: A inteligência artificial consome muita energia e poder de computação. Além disso A atividade publicitária será afetada Porque o usuário, que deveria estar satisfeito com a resposta que lhe foi dada pela Gemini, não precisará mais entrar nos sites sugeridos para saber mais informações. Finalmente, há uma questão a meio caminho entre a ética e os direitos autorais: a Gemini explorará esses sites para responder perguntas, usando conteúdo escrito por editores, jornalistas e blogueiros que Eles verão um tráfego reduzido em seu portal. Tudo isso é em teoria porque a única estrutura “prática” na qual podemos nos inspirar atualmente é uma estrutura de negócios Googleo mecanismo de busca da Microsoft, que já está integrado co-piloto, IA generativa baseada no modelo de linguagem GPT-4 da Open AI. O que funciona bem, mas não conseguiu – pelo menos ainda não – Nenhum novo usuário prefere isso ao Google. A sua quota de mercado está estagnada na percentagem muito pequena que era antes do advento da IA ​​generativa. READ Diga adeus aos custos de aquecimento, estas tecnologias vão mudar a sua vida

“Guru de comida típica. Solucionador de problemas. Praticante de cerveja dedicado. Leitor profissional. Baconaholic.”