Controles e penalidades rigorosos. Verificações e inspeções automatizadas pela Receita e Guardia di Finanza

A pressão começa correspondências de IVA Abre e fecha, aqueles que desaparecem do radar depois de alguns meses e assim escapam da declaração de impostos e não pagam contribuições, causando sérios prejuízos fiscais ao Estado. Mais de meio milhão de números do IVA estão sob escrutínio: muitos deles podem estar errados, a critério da Unipresa.

A campanha, determinada pela lei orçamentária, exigia a aprovação da Receita Federal para ser veiculada definitivamente. O diretor Ernesto Maria Ruffini cedeu a novos controles (e penalidades máximas) sobre valores abusivos do IVA com estipulação assinada no último dia 16 de maio.

Meio milhão de números falsos para imposto sobre valor agregado

Quais são as mudanças? O titular de um número de IVA considerado suspeito terá de provar pessoalmente a solidez da sua organização empresarial. Quem não passar no teste não só terá o seu número de IVA revogado, como terá de pagar uma multa avultada de três mil euros. E se mais tarde quiser reabrir o seu número de IVA, terá de assinar uma garantia bancária de três anos no valor mínimo de 50.000 euros.

A disposição que orienta os novos controlos da Autoridade Tributária define os critérios, métodos e condições de análise de risco e controlo dos valores do IVA. No final de 2022, existiam cerca de 5 milhões de números IVA em funcionamento. Durante o ano de 2022, foram abertos 501.500 novos números de IVA, um decréscimo de 8,7% face a 2021. Assim, o Consultor Nacional da Unipresa, Giovanni Asi, afirmou: “O crescimento do fenómeno dos falsos números de IVA não está a abrandar. O número desses empregos falsos, estima a Unipresa, ultrapassou 500.000 nos últimos três anos, um aumento de mais de 100.000 unidades em comparação com pesquisas anteriores.”

Em resumo, mais de um valor do IVA em dez estaria errado. O objetivo, a partir de agora, é travar este fenómeno à partida, através da realização de verificações automatizadas antes da atribuição do NIF de forma a identificar elementos de risco, bem como inspeções físicas em lojas e empresas. “Essas atividades – lendo o acórdão assinado pelo Diretor da Receita Federal – visam verificar se os dados fornecidos pelos interessados ​​para sua identificação são completos e precisos.”

A discrepância entre o fenômeno dos números do IVA abertos e fechados é uma prioridade para o governo Meloni. Já durante a campanha eleitoral, o primeiro-ministro alertou: “Não vamos mais permitir o jogo de abertura e fechamento jogado principalmente por cidadãos não comunitários, ou seja, o jogo de corporações que não pagam um único euro em impostos e agem ilegalmente “. Agora algo está se movendo. Dados do Tesouro mostram que cerca de 20% dos números de IVA abertos no ano passado por uma pessoa física pertenciam a estrangeiros, cerca de um terço dos quais eram asiáticos. Mas a covid e os efeitos da guerra na Ucrânia fizeram com que o número de freelancers caísse a partir de 2020. De acordo com o último Observatório de Números de Imposto sobre o Valor Acrescentado do Ministério da Economia, foram abertos 177.725 novos números de IVA no primeiro trimestre deste ano, um decréscimo de 6,4% face ao mesmo período de 2022. 75,1% das novas aberturas são atribuídos a pessoas físicas, 19,1% a pessoas jurídicas 3% a sociedades. Pouco menos de metade das novas aberturas, 48,9%, situam-se no Norte, 21,1% no Centro e 29,8% no Sul e Ilhas. Relativamente às pessoas singulares, a quota de novos números de IVA abertos por mulheres ascendeu a 40,7%.

