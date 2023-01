Thomas Schaefer, Volkswagen: “Euro 7 será um assassino para SUVs”

Segundo Thomas Schäffer, CEO da marca Volkswagen, a nova lei de emissões é uma “decepção”. E o risco de crescimento das tabelas de preços é real

Gianluigi Janetti – Las Vegas (EUA)

O carro elétrico continua a ser o objetivo, a escolha certa e emocionante, mas está destinado a conviver com uma escolha errada e decepcionante, a nova lei antipoluição Euro 7 para motores de combustão, que entra em vigor a partir de 2025 e que trará muito menos proteção ambiental do que o esperado. Thomas Schäfer, CEO da marca Volkswagen, escolheu atender a imprensa por ocasião da Consumer Electronics Show 2023 em Las Vegas, que marcou a estreia do novo ID.7, um sedã elétrico global que chegará à Europa, China e os Estados Unidos. Estados até o final do ano, com um horizonte de 700 km de autonomia. A Volkswagen está acelerando rumo à meta de 10 novos carros zero emissão até 2026, mas Thomas Schäfer também é um engenheiro mecânico acostumado a avaliar cenários, o que é paradoxal na Europa: “Estou muito decepcionado com a proposta da Comissão Europeia para nova legislação que teria sido o Euro7 é uma grande oportunidade para contribuir para a descarbonização das emissões, mas corre o risco de ser completamente desperdiçado e até causar danos inesperados.”

O Euro 7 foi inicialmente considerado muito “suave”, a fim de reter à venda até mesmo carros pequenos destinados a um público muito grande. Não é?

"É uma pena, do meu ponto de vista, porque a exigência inicial formulada pelas montadoras era muito mais forte, ou seja, ir mais longe na redução de emissões, com limites muito mais rígidos para poluentes de todos os tipos. A proposta apresentada pela comissão, ao contrário, conseguiu ser menos eficaz E ao mesmo tempo com objetivos técnicos muito complexos a serem alcançados para uma empresa de manufatura, tudo isso em pouco tempo não se encaixa bem com um método ordenado de planejamento do trabalho de técnicos e fábricas.

“A comissão poderia se reservar o direito de alterar os cursos de homologação dos carros unilateralmente todos os anos. Em vez disso, o carro precisa de estabilidade e programação, com as novas regras corremos o risco de fazer exatamente o contrário, às custas dos clientes. É fato que os carros vão ser mais caro por causa do Euro 7. Não só pelo fato de homogeneizar os motores, mas também pelas novas taxas de redução da poluição por pastilhas de freio, ou pelos novos padrões de segurança de TI para o pacote A-vehicle que tem um custo depreciável melhor em carros maiores, mas seria fatal para carros pequenos com motores convencionais” .

O carro mudará a direção do público em geral?

“Estamos trabalhando com muito interesse no projeto Small Bev, a nova geração de pequenos carros elétricos que chegará com a marca Volkswagen, mas também com Skoda e Cupra. Três paralelos, um programa que me é muito caro como chefe da volume do grupo das marcas. Vamos vê-los a partir de 2025, data confirmada apesar do aumento dos custos das matérias-primas e das complicações internacionais, porque aqui os carros elétricos entrarão plenamente no mercado. O nosso esforço é chegar com um preço inicial de 25.000 euros, visando decisivamente descer ainda mais.”

Volkswagen muda de marcha?

"Claro! E estamos fazendo o nosso trabalho com mais eficiência. Há alguns meses estamos trabalhando em um programa de otimização que inclui software, que, como você sabe, é a alma dos veículos elétricos para gerenciamento de energia a bordo, o motor funcionando até os serviços de modernização. O desenvolvimento adicional de nossa bem-sucedida plataforma Meb, que se tornará o Meb+, com maior alcance, carregamento mais rápido e desempenho aprimorado é o resultado dessas reflexões."