Nas últimas semanas, start-ups e PMEs inovadoras da região participaram de algumas aulas para transmitir conhecimentos, catalisadores e percepções a aspirantes a empreendedores, recém-formados, juniores e gerentes da Itália, Espanha e Portugal como parte do programa de Mestrado Internacional de Pós-Graduação . Habilidades avançadas para inovação e empreendedorismo no setor de BIOHEALTHDesenhado e promovido pela Friuli Innovazione e parceiros do projeto europeu BIO-ALL.

“O programa de mestrado inovador é projetado para aprimorar o conhecimento dos alunos de tópicos relacionados à saúde vital e para desenvolver suas habilidades empreendedoras e holísticas,” Daniel Aconchegante, Presidente da Friuli Innovazione. “Com parceiros desenhamos um roteiro inovador, além de atividades de matchmaking, seminários, desenvolvimento de ideias de negócios e momentos de poluição como Bootcamp Week e Hackathon, que deram aos participantes a oportunidade de se comparar com empreendedores fortemente voltados para a inovação e de diferentes europeus. Países entre os quais encontramos Friulianos: Transactiva, Innov @ ctors, Foxwin, Turval e IDS Solutions“

As empresas participantes da Friuli Innovazione, muitas das quais localizadas no Parque de Ciência e Tecnologia de Udine, forneceram certificados de primeira mão úteis para contextualizar os conceitos e habilidades aprendidas pelos participantes do programa internacional de mestrado. Bruno Bimby, Presidente da Transactiva Srl – que atua no setor de biotecnologia e é especializada no uso de plantas como biorreatores para produção de biofármacos e vacinas – apresentou sua experiência, o modelo de negócio desenvolvido e os desafios que a empresa enfrentou para definir sua oferta e diferenciá-la da concorrentes.

Rosario Lombardo O cofundador da Innov @ ctors, filial da Universidade de Udine que desenvolve soluções de TIC para todas as necessidades relacionadas à tecnologia e inovação, enfatizou como o valor de um plano de negócios – que permite desenvolver uma ideia de startup e avaliar o lucro – é pertinente a uma equipa unida e possui todas as competências necessárias para responder com sucesso ao mercado. Na verdade, esses são aspectos essenciais que permitem que novas iniciativas empresariais sejam reativas e acomodem as mudanças.

Obrigado contribuição philippo Cosero, CEO da Foxwin – uma startup inovadora incubada na Friuli Innovazione que desenvolve uma plataforma online que transforma ideias em valor para a melhoria do negócio – os participantes do Programa de Mestrado Internacional também tiveram a oportunidade de aprender sobre novos modelos organizacionais que podem ser aplicados em seus projetos de negócios . Entre eles, o movimento das organizações liberadas (Teal Organizations), que o inspirou a transformar sua empresa em uma concessionária. Todas as empresas inovadoras seguem algum propósito, por exemplo, a Foxcoin é ajudar as pessoas a se realizarem; Cultivam a plenitude no sentido em que os colaboradores vivenciam trabalhar sem máscaras e se organizam. Não havendo hierarquia, as pessoas têm a oportunidade de crescer de forma dinâmica e colaborativa.

certificado eu Bakovic que apresentou a experiência da Turval Italia Laboratories – empresa que atua no setor de biotecnologia – que descreveu como “a descoberta e o estudo de uma nova cepa de organismos probióticos – os lactobacilos, isolados do ‘kefir’, leite de vaca fermentado por métodos convencionais, também é considerado o elixir da saúde – o que levou ao nascimento da empresa. Com base nessa descoberta, a empresa também estabeleceu sua estratégia de crescimento voltada para o desenvolvimento de inúmeras aplicações nos campos alimentício, farmacêutico e veterinário. A levedura ”é uma cepa probiótica reconhecida como única pela comunidade científica internacional. A localização estratégica da Turval é baseada em um alto nível de especialização em um único microrganismo. Isso garante que a Turval ofereça aos clientes B2B a união de forças em um propósito comum que gera vantagens competitivas para ambos os quais são os verdadeiros geradores da cadeia de valor. ”

“O mundo dos negócios também exige saber como construir um relacionamento lucrativo com seus clientes”, explica ele. giorgio Beira pela IDS Solutions. “Contribuímos para o programa de mestrado introduzindo alguns princípios básicos que seguimos enquanto dirigentes da empresa e continuamos a seguir. No âmbito da actividade de consultoria em projectos internacionais, é preciso por um lado saber ouvir compreender as diferentes tecnologias, aspectos organizacionais e sociais do contexto e, por outro lado, estar sempre um passo à frente dos clientes e pró-activos. É o que fazemos no dia a dia, por exemplo, como consultores de teste para skatelescope projeto .org, que visa construir o maior radiotelescópio do mundo. “