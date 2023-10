Quem fabrica os motores Honda? Aqui está quem cuida dela

A Honda é uma gigante global, tanto nas rodas dianteiras quanto nas quatro rodas. Este é responsável pela produção de motores.

Entre as marcas de automóveis e motos mais famosas do mundo, há um certo espaço HondaÉ o maior fabricante de veículos de duas rodas do mundo. Esta marca sempre esteve comprometida com o mundo do automobilismoAlcançou resultados impressionantes ao longo de sua história.

Honda é o fabricante de maior sucesso de sempre no MotoGPembora hoje também domine a Fórmula 1, fornecendo seus motores Red Bullque também demoliu seus concorrentes em 2023. Falando em motores, veremos agora detalhadamente quem é o responsável pela construção dos que são instalados nos carros da empresa da Terra do Sol Nascente.

Honda, é aqui que os motores são feitos

Como você pode imaginar, Honda é fabricante oficial e produz seus próprios motores. Isto significa que não existem fornecedores externos, mas todos os motores que equipam tanto os carros como as motos da Golden Wing são produzidos especialmente, o que sempre foi uma garantia do sucesso da conhecida marca.

Projetar e construir seus próprios motores oferece vantagens significativas e é motivo de orgulho para um fabricante japonês. na verdade, A mentalidade da luz do sol sempre foi honrar a naçãosem seguir muitos conselhos de fora, mesmo que isso nem sempre seja positivo.

na verdade, A crise da Honda nas motocicletas surgiu justamente dessa mentalidade fechadaO mesmo pode ser dito sobre YamahaMas temos certeza de que esses gigantes ressurgirão, mais cedo ou mais tarde. Mesmo no nível da tração nas quatro rodas, a empresa japonesa produzirá de forma independente motores elétricos, nos quais está se concentrando para o seu futuro.