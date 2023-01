Ryanair, 16 novas rotas para o verão de 2023: preços e reservas

EU’verão 2023 Ainda falta muito, mas nunca é cedo demais para planejar as férias. Carta também se aplica a companhias aéreasque já estão publicando i novos planos Para trazer turistas para os destinos de verão mais populares.

Destes, a Ryanair anunciou a 12 de janeiro o seu horário relativo aeroportos de romarevelar novos caminhos. Um programa que prevê a utilização de 15 aeronaves, que ficarão baseadas nos dois aeroportos romenos, com um investimento total de 1,5 mil milhões de euros E além 550 empregos diretamente entre os pilotos, tripulantes e engenheiros (entretanto, eles estão Voos de volta ao mundo em risco: o que está acontecendo?).

Novas linhas da Ryanair para o verão de 2023

Em poucos meses, a companhia irlandesa abrirá as portas de suas aeronaves com rotas para Áustria, França, Estônia, Grécia, Hungria, Espanha, Malta, Polônia, Portugal e Reino Unido. Ao todo, serão 16 novos destinos a serem alcançados a partir de Ciampino e Fiumicino, por exemplo Mais de mil voos semanais De para DC: OK 10% a mais em relação ao mesmo período de 2019.

Para o verão de 2023, a Ryanair vai ligar o aeroporto Ciampino para aqueles que Amã, East Midlands, Liverpool, Rabat e Tânger. Aeroporto Fiumicino Em vez disso, eles verão links para Alicante, Astúrias, Cork, Dublin, Faro, Gdansk, Memmingen, Palma, Skiathos, Split e Vilnius. As previsões dos especialistas falam em 6,6 milhões de passageiros e 350 trabalhadores diretos envolvidos nas novas rotas.

Reservas e preço

Novos destinos garantidos pela Ryanair já podem ser reservados A partir de 29,99€. “Temos o prazer de anunciar que começaremos a operar a partir de Roma no verão de 2023, com rotas para Alicante, Faro, Palma e Vilnius, proporcionando aos cidadãos e visitantes de Roma ainda mais opções para as férias de verão. tarifas mais baixas da EuropaUma declaração da empresa.

Como a empresa número um na Itália, Continuamos a apoiar o turismofunções e tarifas mais baratas do que qualquer outra companhia aérea na Itália”, disse o CEO do Grupo, Mikhail O’Leary.

Entre os melhores destinos apresentados no site da empresa, referimo-nos nomeadamente às agências de viagens e turismo Malta E Tessalônica a partir de € 20,99, Palmeira a partir de € 22,99, Ibiza a partir de € 24,99, Pafos A partir de 24,99 euros e Zaquintos A partir de 33,99 euros. reserva Até 31 de janeiroVocê poderá ganhar as melhores tarifas para voos programados de 1º de abril a 30 de junho de 2023.

Plano Operacional Ryanair

O plano operacional da Ryanair também prevê 7.500 empregos em todas as indústrias relacionadas. A empresa irlandesa pediu governo Meloni Cancelar a sobretaxa municipal para todos os aeroportos italianos e permitir que a Ryanair “Oferece mais crescimento, turismo e empregos na Itália em 2023 (Aqui falamos de uma empresa que em breve estará vendendo voos baratos na Itália).