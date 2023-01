Atualização do Honda Jazz

lá honda jazz É um carro pequeno de última geração, que chegou à Europa em 2020, melhorou muito graças ao completo equipamento de segurança, e ainda oferece um sistema híbrido muito adequado principalmente na cidade. Passados ​​mais de dois anos, a empresa nipónica decidiu renovar a gama Jazz, introduzindo algumas inovações estéticas e de equipamento, actualizações na motorização híbrida e:HEV, agora mais potente, e uma nova versão denominada esportes avançados. venda antecipada 2023.

> A foto acima é a nova versão Advance Sport.

Especificamente, acessórios progredindo E elegância Ele apresenta um design de grade mais pronunciado e faróis de fundo polido. Também foram feitas alterações no para-choque dianteiro e no painel traseiro, que agora eram mais esculpidos e tinham partes inferiores mais usinadas, para dar ao carro uma aparência mais musculosa. Novas cores de rodas de liga leve disponíveis no Advance. Passando aos interiores, os níveis de equipamento Advance e Elegance apresentam agora cores, materiais e acabamentos renovados.

Existe, também Honda Jazz Crossstar, a versão que parece um crossover graças à proteção plástica e às barras de tejadilho, tem uma série de novidades que a tornam ainda mais ousada. A grade apresenta um design de favo de mel e o para-choque apresenta inserções de prata, com saias laterais combinando. As novidades são complementadas pelo acabamento renovado das rodas de liga leve e pela nova cor da carroceria Fjord Mist Blue. O estofamento dos bancos também foi revisado, com painel de instrumentos e detalhes das portas renovados, além de novos acabamentos no painel de instrumentos, console central e volante.

> Acima do Jazz Crossstar.

Novo lançamento esportes avançados a partir de honda jazz Tem um aspecto particularmente desportivo. Disponível na cor Cinza Urbano, apresenta um atraente para-choque dianteiro, grade em mesh, retrovisores laterais em preto brilhante e rodas de liga leve de 16 polegadas. No interior, o Advance Sport beneficia de bancos com acabamento em camurça sintética preta e pele sintética cinzenta, um novo volante de três raios (as outras versões são de dois raios), apoio de braços central e painéis das portas com costuras contrastantes em amarelo. Esta versão também se beneficia de um acabamento ligeiramente revisado; A rigidez da mola dianteira foi reduzida em 8%, enquanto a mola traseira foi aumentada em 20% e amortecedores mais rígidos foram adicionados para melhorar as qualidades dinâmicas.

atualizações para HondaJazz 2023 Eles também afetaram o trem de força híbrido e: HEV, que consiste em dois motores elétricos e um motor a gasolina. O sistema e:HEV, segundo o fabricante, apresenta maior eficiência, dirigibilidade e maior potência. O motor de tração elétrica tem mais 14 cv, entregando uma potência total de 122 cv, enquanto a potência do motor de combustão interna, atuando como gerador, foi aumentada em 8 kW (11 cv), chegando a um pico de 107 cv . Com torque de 131 Nm. Os engenheiros também revisaram a transmissão, para garantir melhor fluidez e dirigibilidade. Para diferenciar ainda mais o Advance Sport do restante da linha, o mapeamento do acelerador foi modificado para melhorar a capacidade de resposta.

Também novo para mim Sistemas de assistência ao motorista (ADAS), com sua câmera grande angular de alta resolução que permite uma melhor visão da área ao redor do veículo, para reconhecer bordas sem bordas ou marcações rodoviárias. O sistema Traffic Assist foi atualizado para fornecer assistência de direção.