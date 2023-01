Xylella, ‘fastidiosa irritante’ ataca citrinos em Portugal – Defense & Weed Control

“a dezembro passado a governo português ele atualizouárea especifica para Xylella fastidiosa na área metropolitana porto. E para obter Primeira vez no Europa A presença desta bactéria não foi confirmada frutas cítricasmas foi sugerido que a infecção foi causada por uma subespécie – Xylella fastidiosa fastidiosa – Esta cultura é muito raramente prescritaIsso foi revelado em 11 de janeiro por Comitê de Gestão Cítrica para Valência no Espanha Com uma nota divulgada à imprensa e publicada em seu site.

“Os resultados do laboratório português indicam que os citrinos infetados com Xylella fastidiosa podem estar infetados com o subtipo fastidiosa, Diferente a partir de Múltiplo me afeta amendoeiras para Alicantemas também existe Maiorca A nota do CGC explica: Uma vez que estas subespécies estão relacionadas com uma extensão doença de Peirce Na videira e no Folhas queimando afiliado amêndoas no América E não a xantofitose variegada cítrica – que está relacionada a outra subespécie, que é com medotambém encontrado em Ibiza e em Itália – uma subespécie que raramente infecta citros.

Xylella fastidiosa fastidiosaDe fato, foi descrito Apenas excepcionalmente por alguns dos autores algumas espécies para as raízes. “Até aqui – Cgc detecta – nos quatro países europeus onde Xylella fastidiosa foi confirmada (Itália, França, Portugal e Espanha) a bactérias Foi revelado em 174 espécies diferentes de plantasE ninguém dos quais pertencem a uma família frutas cítricas“.

Isto Emitir Definitivamente vale a pena aprofundamentopara melhor averiguar a natureza exata dos subtipos de Xylella fastidiosa Que atingiu os citrinos no Porto.

Blood Orange Protection Consortium, mesa permanente urgente

“A presença de Xylella fastidiosa nas plantações de citrinos portugueses, indicada com grande preocupação pela Comissão da Gestión de Cítricos em Valência (Espanha), mostra que nós do Consórcio Laranja Sangrenta da Sicília éramos infelizmente demasiado previsíveis”Diz o chefe do consórcio, Gerard Diana.

“temos eu mencionei de novo e de novo a Risco formado paraCultivo de citrinos italianos Vir patógenos E vamos lá parasitas invasivos que constituem um Grande ameaça para as nossas colheitas. Nossos pedidos de atenção foram ignorados muitas vezes. Agora que a Xylella fastidiosa foi descoberta em citrinos em Portugal, consideramos que é uma obrigação Crie na hora certa de nós mesa de pé Dirigido por A nível naçional E europeuque inclui organizações profissionais, organizações comerciais e representantes de associações de proteção, para combater essas ameaças.” Chefe Diana diz novamente.

“uma Risco Xylella que, se subestimada, traz riscos Regiões inteiras estão desertificadas colocou nossa economia de joelhos, como infelizmente já aconteceu na Puglia com a Xylella das oliveiras” Diana adverte.

“É preciso saber quais as medidas que a Itália e a Europa pretendem adoptar para impedir a chegada da Xylella a Itália e se serão aplicadas a Portugal medidas semelhantes e imediatas às indicadas pela União Europeia, na altura, relativamente à Puglia e à sua azeitona bosques. Não há um momento a perder, nossos representantes políticos nos apoiam em levar o assunto ao conhecimento do Ministro da Agricultura Francesco Lollobrigida e das instituições europeias. A ameaça está sobre nós e é muito real “Diana conclui.