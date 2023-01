Vodafone, a partir de hoje Fibra FTTH também na rede FiberCop até 1 Gbps em algumas cidades – MondoMobileWeb.it | Notícias | telefonia

iniciando A partir de hoje, 16 de janeiro de 2023E vodafone Começou a vender, em Algumas cidades cobre isso Fibra FTTH da FiberCop (TIM)Conexões de telefone fixo com Velocidades de até 1 Gbpsjunto com cobertura de Fibra Aberta de até 2,5 Gbps.

Até aqui, Ofertas Vodafone FTTH Fibra Eles eram assinantes apenas nas cidades que cobriam abra a fibranomeadamente onde a Vodafone tenha instalado os seus equipamentos (explorando assim as fibras óticas em modo passivo).

Se inicialmente na rede FTTH abra a fibra A Vodafone utilizou um perfil de velocidade para download de 1Gbps e upload de 200Mbps, partindo de A partir de junho de 2021, para todas as novas ativações de ofertas fixas, a operadora lançou um novo perfil de velocidade que permite navegar até 2,5 Gbps em download e até 500 Mbps em upload.

Em que cidades o FTTH FiberCop pode ser ativado com a Vodafone?

Mas a partir de hoje, segundo fontes verificadas, A Vodafone está a abrir gradualmente a venda de fibra FTTH em algumas das cidades abrangidas pela FiberCopespecialmente Endereços anteriormente cobertos apenas na tecnologia FTTC.

a as primeiras cidades Onde a Vodafone permite ativar o arquivo Fibra FTTH nos títulos que abrange copo de fibra Eles são os seguintes: Bérgamo, Bolzano, Florença, Gênova, Modena, Palermo, Parma, Prato, Rimini, Roma, Siena, Turim, Trieste, Trento, Verona, Vicenza.

Nestes concelhos, a Vodafone vai permitir-lhe ativar o seu Perfil de fibra GPON FTTH com velocidades de download de até 1 Gbps e upload de até 300 Mbps.

A Vodafone abrirá novos endereços cobertos por FTTH para venda gradualmente a partir de 16 de janeiro de 2023.

Em alguns dos municípios acima, existem atualmente endereços já cobertos por FTTH Fibra Aberta com perfil de 2,5 Gbps. Nestes casos, a nova cobertura FTTH Fibra será implementada na rede FiberCop com velocidades até 1Gbps em endereços abrangidos pelo FTTC.. Com a Vodafone, nessas cidades, dependendo do endereço, haverá cobertura Open Fiber FTTH de até 2,5 Gbps e FiberCop FTTH de até 1 Gbps.

Os clientes serão fornecidos com um terminal Wi-Fi 6 com um ONT externo

Para ativações na rede de fibra aberta FTTH, bem como na rede FTTH FiberCop O modem que será sempre fornecido ao cliente Estação Wi-Fi Vodafone 6.

Porém, ao contrário do que acontece na rede Fibra Aberta, Os clientes Vodafone que ativarem uma linha FTTH numa morada abrangida pela FiberCop terão também uma instalada. ont externoque será conectado via cabo Ethernet ao terminal Wi-Fi 6.

Para activar as ofertas da Vodafone Fibra na rede FTTH FiberCop até 1Gbps, prevê-se que os dispositivos sejam entregues durante a fase de instalação da linha. Para compras na loja, o Vodafone Data SIM será conectado normalmente pelo vendedor.

Visualização do MondoMobileWeb. Agradecemos a D., G. e S. pelos primeiros relatos.

Junte-se ao canal Telegram da mondomobileweb gratuitamente Para se manter atualizado com as últimas notícias de telefonia.

Siga-nos também no notícias do GoogleE FacebookE Twitter E Instagram. Compartilhe suas opiniões ou experiências em comentários.