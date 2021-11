Intesa San Paolo, veja a mensagem: Outra tentativa de phishing

Más notícias para os clientes do Intesa Sanpaolo, que recentemente acabaram na mira de golpistas que tentavam roubar dinheiro do infeliz de plantão.

Todo bem ou serviço de nosso interesse, a ser adquirido, requer despesas pessoais econômico. Uma demonstração clara de como o dinheiro é necessário em muitas circunstâncias. Existem muitas ferramentas de pagamento disponíveis para nós, que acabam chamando a atenção de algumas pessoas mal-intencionadas com bastante frequência.

Infelizmente, os clientes Intesa San Paulo, que recentemente acabou no fogo cruzado de alguns cibercriminosos. Em particular, o que preocupa é a mensagem que circula há alguns dias, através da qual golpistas Eles tentam extorquir dinheiro do infeliz de plantão. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que acontece.

Intesa Sanpaolo, economia em risco: outra tentativa de phishing

Começando de Golpe de pacote bloqueado Mesmo com vouchers de compras falsos, há muitas tentativas de golpes contra as quais se deve ter cuidado. Infelizmente, aqueles que muitas vezes acabam nos olhos de golpistas são titulares de conta, que se veem tendo que lidar com diferentes tipos de armadilhas.

Em particular, os atuais titulares de contas Intesa San Paulo. Recentemente, de fato, chegaram mensagens em que golpistas estão tentando extorquir dinheiro do infeliz de plantão. Beneficie-se do nome de uma instituição bancária conhecida. A mensagem em questão é sobre supostos problemas com cartão de crédito. Lembramos que o texto é o seguinte:

“Estimado cliente,

Lamentamos informar que decidimos suspender suas operações em nosso site e em seu cartão porque você ignorou o pedido anterior para confirmar sua identidade e ativar os serviços DSP2 que agora são o padrão europeu.

Para reutilizar o seu cartão, por favor Confirme a informação Distribuído em nosso website no momento de seu registro.

O procedimento pode ser concluído pressionando Ligação Abaixo, que você levará para nosso site na seção dedicada aos cheques. É necessária uma atualização de um dia.

Agradecemos antecipadamente pelo seu tempo.

Para começar:

Clique aqui

Lembramos que enquanto a verificação não for realizada, não será capaz de:

Faça saques em caixas eletrônicos ou pontos de venda.

Implementação de embalagem

Efetue pagamentos online ou no ponto de venda.

Faça transferências bancárias“

tentando trair O que infelizmente pode fazer com que muitos caiam na armadilha. Para obrigar o destinatário da mensagem a enviar os seus dados, de facto, comunicam a este último que correm o risco de não poder realizar várias operações, como pagamentos, levantamentos e recargas. Na verdade, não é esse o caso.

É, na verdade, outra tentativa phishing, por meio do qual os fraudadores tentam esvaziar a conta do miserável plantonista. Além disso, é preciso lembrar que o Intesa Sanpaolo, como outros bancos, nunca envia cartas desse tipo. Em caso de dúvida, é aconselhável entrar em contato com a central de ajuda do banco de referência e antes de tudo Nunca clique em links suspeitos.