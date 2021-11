L’Adige di VeronaRomano Prodi, agora Europa com uma geometria em mudança para enfrentar o desafio com os Estados Unidos e a China

“Temos que construir uma estrutura comum que resista à China e aos Estados Unidos. Temos capacidade para fazer isso: pela população, pela força industrial, pelo peso das exportações. Fizemos muito com o euro, e a parte política é completamente ausente. Mas neste ponto damos as boas-vindas a uma Europa com uma geometria em mudança, Onde os países líderes avançam, indicando o caminho que outros parceiros seguirão. Alemanha, França, Itália, Espanha, Áustria, Portugal … Quem quiser ficar juntos e implementar mais projetos conjuntos tem que avançar. Não sobra tempo, perca. ”Pense como quiser, mas Romano Prodi continua sendo uma das mentes mais claras da Itália E na Europa, poucos podem se comparar com sua experiência em cargos de liderança na Comissão Europeia – que ele liderou de 1999 a 2004 – e no governo nacional – do qual ele foi chefe em duas sessões de 1996 a 1998 e 2006 a 2008 – ao Conselho Europeu, que também aí preside, e ao IRI, que durou sete anos na época das privatizações.

A extrema direita e a esquerda o viam como o “inimigo”: por um lado, a única pessoa que conseguiu derrotar Silvio Berlusconi. Por outro lado, a impaciência de sua veia reformista. Ele venceu, perdeu, mas hoje pode assobiar baixinho em sua casa em Bolonha, “je ne regrette rien”, reclamando seus resultados. Esta manhã, Romano Prodi iniciou uma revisão do “EurHope” para a Universidade de Verona conduzida pelo Professor Sergio Noto e Diretor da L’Arena, Maurizio Cattaneo. “No início da minha presidência, diz Prodi, me propus três objetivos: expandir para o leste para evitar uma nova temporada de desastres, para alcançar a paz e o desenvolvimento econômico; a introdução do euro como moeda única; O lançamento da Constituição Europeia que teria tornado a nossa união mais forte porque os seus cidadãos participaram nela. Este projeto foi derrotado pelo voto do eleitorado francês e, portanto, permaneceu letra morta. Mas isso não significa que o assunto não continue sendo de interesse. Fizemos enormes progressos na economia comum – como evidenciado pela “próxima geração da União Europeia” superando a desconfiança e a falta de solidariedade europeia do passado – mas continuamos firmes na política comum. Não temos um exército europeu, não temos uma política externa europeia, não temos uma maioria de votos, mas ainda somos unânimes. O resultado está à vista de todos: não podemos nos mover, não contamos com nada. Na Líbia, por exemplo perto de nós, os russos e os turcos estão no comando. A Rússia tem um PIB inferior ao da Itália e a Turquia não é páreo para a Espanha. No entanto, eles proporcionam um clima bom e ruim no Mediterrâneo. ”

Enquanto isso, a Europa se sentia tão distante de seus cidadãos e o Reino Unido foi …

“Mas se olharmos para o populismo, veremos como esse fenômeno – associado à migração não regulamentada e gerida de forma ineficaz e à crise financeira de 2008 sendo governada por banqueiros em vez de política – está em declínio em toda a Europa. Mesmo na Polônia, hoje o estado pode ser intolerante com Bruxelas, 90% dos cidadãos não pretendem deixar o sindicato. Porque ainda hoje é uma ilha de civilização que garante direitos e prosperidade, que não vive guerras há três gerações. Quanto à Grã-Bretanha, eles sempre foram os mesmos, graças à sua “relação especial” com os Estados Unidos. O resultado é que eles estão fora, com os Estados Unidos não conseguindo nada e hoje nenhum outro país do sindicato pode se imaginar saindo. Caso outros desejem entrar. Durante a minha presidência da Comissão, o número de membros da União passou de 15 para 25, mas o único país que sempre me causou problemas foi o Reino Unido. E portanto… “.

No entanto, a Europa é sempre a minha madrasta um pouco para a Itália … «E aqui não podemos mentir uns para os outros: todos os países ‘resmungam’ sobre Bruxelas quando lhes convém, e eu também o fiz como primeiro-ministro. Mas as aparências são uma coisa e a realidade outra: convinha que a Itália permanecesse na União e na União Nunca se pensara em agir contra a Itália senão em ser membro fundador, pelo peso demográfico, pelo seu papel económico. Só pode continuar a ser um dos pilares europeus. No mínimo, cabe a nós ocupar-nos, mudar as regras que mancham o país, reformar a justiça civil e fazer do aparato administrativo um fator de crescimento e não um fardo. E devemos fazer isso rapidamente, caso contrário, nunca arrecadaremos dinheiro da NRP e perderemos uma oportunidade única. ”

Draghi: Melhor para o governo ou Quirinale?

“É melhor ele escolher ir. Tem dois caminhos: governar diretamente por um ano e depois abrir caminho para quem ganhar a eleição de 2023; ou, liderar indiretamente, de cima, para exercer os poderes do presidente por sete anos o que não é tão imparcial quanto se imagina. Vá. Para onde ele quer ir, o importante é permanecer na vida política italiana, dando corpo à mudança que está ocorrendo e tranquilizando os chanceleres europeus que viram tantos governos italianos trabalhando ”.

