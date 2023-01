150 novos funcionários de produção de pílulas

Pfizer contrata na Itália: a farmacêutica espera contratar 150 novos funcionários em sua fábrica de Marche.

Depois da pandemia e da campanha de vacinação, todo mundo sabe o que é a Pfizer. É de fato uma das empresas farmacêuticas americanas mais importantes.

A Pfizer é uma empresa que lida com Pesquisa e produção no campo farmacêutico global.

Há também uma fábrica da Pfizer na Itália, na região de Marche, mais especificamente em Ascoli Piceno.

Durante a pandemia e a campanha de vacinação, a empresa americana deu um jeito produção de vacinas antivirais, que provaram ser particularmente confiáveis ​​com 90% de cobertura.

Hoje queremos falar-lhe de uma oportunidade de negócio que deve fazer Com a Pfizer e o combate ao Covid.

Na verdade, a empresa farmacêutica americana está fazendo pesquisas 150 pessoas Para uso na fábrica de Marche, que aumentará nos próximos meses A quantidade de trabalho para criar uma pílula.

Pfizer contrata na Itália: detalhes da oferta de emprego

A conhecida farmacêutica norte-americana vai recrutar 150 fornecedores para integrar a sua fábrica de Ascoli Piceno. As razões para essas suposições estão relacionadas à estrutura A produção da chamada pílulacom as consequências Aumento da carga de trabalho.

O papel transmite a intenção da empresa farmacêutica Correio Adriático quem confirmou o Pedido da China para a Pfizer.

China solicitou Uma grande quantidade de comprimidos Para enfrentar a nova epidemia que afetou a população nas últimas semanas.

Por isso, a Pfizer espera um aumento na produção que exigirá a contratação de novos funcionários para a fábrica Campolungo em Ascoli Piceno.

O site em questão foi principalmente dedicado à criação de Vacina e pílulas antioxidantes.

Enquanto aguardava a publicação da oferta de emprego da Pfizer, o jornal divulgou a maioria das contratações Trata-se de ex-trabalhadores que já trabalharam na empresa farmacêutica. Em muitos casos, de fato, a empresa americana está chamando de volta trabalhadores contratados nos períodos mais intensos de produção de vacinas.

No entanto, outros recursos também devem ser empregados em Várias funções e contratos de trabalho flexíveis.

A maioria das solicitações será direcionada a favor trabalhadores e trabalhadores da produção.

Com toda a probabilidade, as ofertas de emprego serão publicadas em breve no site da empresa no departamento trabalhe Conosco. Portanto, os interessados ​​podem solicitar diretamente pelo site oficial, Preenchendo um formulário e enviando seu currículo.