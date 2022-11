Ronaldo escreve história e Leo é decisivo

19:00

90′ + 11′ – Termina aqui: vitória de Portugal!

Apito triplo da conquista dos Estados Unidos: Portugal venceu Gana por 3 a 2.

18:57

90′ + 10′ – Gana perto do empate!

Delicadeza incrível de Diogo Costa que escorrega e perde a bola e quase provoca Inaki Williams que não consegue marcar. Que oportunidade para Gana!

18h55

90′ + 4′ – Chuva de cartões amarelos

Bruno Fernandez, Danilo Pereira e Inaki Williams entram na lista dos vilões.

18:51

90 + 1′ – Serão adicionados 9 minutos

O emocionante jogo entre Portugal e Gana vai decorrer até ao minuto 99.

18h48

89′ – Gol de Gana: Bockarie reabre!

A equipa de Otto Ado recuou e parecia ter perdido o fôlego: Papa surpreendeu uma defesa portuguesa distraída e Bockarie cabeceou por cima de Diogo Costa. O jogo foi reaberto!

18h43

85′ – Gana sentiu o golpe

A dupla portuguesa surpreendeu Gana, que conseguiu chegar ao empate: golos de João Félix e Léo saciaram todo o entusiasmo do treinador Addo aos 11.

18h38

80′ – LOOOOO! Portugal TRIS

O jogador do AC Milan entra e marca seu primeiro gol pela seleção: preparado por Bernardo Silva, o rossoneri abre a lateral direita e marca um gol de peso para salvar a partida.

18h36

78′ – Golo de Portugal: Golo de João Félix!

Falta de Gana, que iniciou o contra-ataque lusitano: a bola vai fundo para o atacante do Atlético de Madrid, que faz o gol de ultrapassagem.

18h35

77′ – Entra Rafael Leão

O jogador do Milan substituiu Ruben Neves.

18h32

73′ – Gol de Gana! Desenho do Capitão Ayo

O empate ganês saiu do nada: Kodos correu para a grande área e colocou a bola no meio, enquanto André Ayew à queima-roupa venceu Diogo Costa.

18h27

70′ – Ronaldo, o recorde mundial!

Com a cobrança de pênalti contra Gana, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador da história a marcar em cinco edições diferentes da Copa do Mundo: um recorde!

18:23

65′ – Golo de Portugal! Desbloqueie Ronaldo!

Portugal assumiu a liderança, com o nº 7 do Lusitânia vencendo Ati Zighy com um chute certeiro de pé direito. 118º golo na seleção do campeão funchalense.

18h20

63′ – Grande penalidade para Portugal

O director do encontro atribuiu aos lusitanos a penalidade máxima por falta de Seydou, já marcada, sobre Ronaldo. O jogador português realmente pegou a bola.

18h18

60′ – 0-0 não quebra

Chegamos ao ponto de partida com um placar inquebrantável: ainda prevalece o equilíbrio entre Portugal e Gana.

18h16

59′ – Seidu também tem cartão amarelo

Uma entrada errada do lateral-direito ganês levou a um deslizamento de terra em João Félix.

18h13

55′ – Kudos, Gana está perto de 1-0!

Que oportunidade para o médio do Ajax: Um remate de fora da área com um remate de pé esquerdo acaba perto da esquerda de Diogo Costa. Gana está crescendo.

18h10

52′ – Gana está ficando sério!

Seidu cruza da direita para Papa chegar do outro lado: Cancelo desvia o perigo.

18:07

49′ – Cartão amarelo para o capitão Ayew

Cartão amarelo para André Ayew: desvio no meio-campo de Otavio, que sofreu falta do capitão africano de 32 anos.

18:03

46′ – Portugal-Gana, começa a segunda parte!

O segundo tempo começa Sem alterações nas duas formações em campo.

17h47

45 + 2′ – Termina a primeira parte

final sem redes O primeiro tempo da partida entre Portugal e Gana. Um pouco Ocasiões Em campo, com os jogadores lusitanos mais perigosos com duas boas oportunidades para Ronaldo. O jogo roda em pistas de equilíbrio e isso pode mudar no segundo tempo.

17h46

45 + 1′ – Kudos é o primeiro cartão amarelo da partida

A engenhosidade de Mohamed Kodos: O jogador do Ajax levanta a perna após um aumento de Cancelo. A perna esticada do meio-campista e aí vem o primeiro cartão amarelo da partida.

17:43

43′ – Portugal tenta defender o Gana

Os lusitanos de Fernando Santos controlam o jogo, mas não conseguem romper a linha defensiva ganesa, que consegue conter as tempestades ofensivas de Ronaldo e companhia.

17h35

35′ – Dez minutos restantes para o fim do primeiro tempo

Faltavam 10 minutos para o apito inicial: a partida continuava bloqueada, 0 a 0.

17:32

31′ – Ronaldo marca, mas sofre falta

Cr7 colocou a bola atrás de Ati-Zigi, mas o primeiro golo foi apitado pelos campeões do Funchal contra Dzeko.

17h26

26′ – Fase do estudo entre as duas equipas

Estamos na metade do primeiro tempo em Doha: ainda estamos 0 a 0 entre Portugal e Gana. Os lusitanos são mais perigosos no início, já que Cristiano Ronaldo falhou em duas ocasiões.

17h17

17′ – Gana está em dificuldade

A seleção africana não pode ir além do seu meio-campo: o treinador dos onze sofre forte pressão de Portugal.

17h14

14′ – Ronaldo, está de volta!

Mais uma chance para Cr7: escanteio curto para Guerreiro, que cruza certeiro na trave. Ronaldo pula mais alto do que qualquer um, mas eu o vi errar o alvo.

17:11

10′ – Ronaldo, que oportunidade!

Portugal está perto do 1-0: Kodos perde uma bola ruim e prefere recuperar Bernardo Silva, que lidera Ronaldo. O craque lusitano estende a mão e tenta chutar com a ponta do pé: o ati de Ziggy é bom para não ser pego.

17:07

6′ – Portugal tentou com Ottavio

Primeiro episódio de Portugal: Após escanteio inofensivo de Guerreiro, a bola sai na entrada da grande área e chega Otávio que, de pé direito, chuta ao lado.

17:00

1′- Vamos!

Pontapé de saída pelo árbitro norte-americano Conquista: Portugal e Gana começam!

16h59

Ronaldo foi transferido

Um olhar comovente durante o hino português de Cristiano Ronaldo, que mal consegue conter as lágrimas. Leia tudo

16h55

Cinco minutos antes do apito inicial

Todos estão prontos para começar o jogo Portugal-Gana no Estádio 974 em Doha. As equipes entraram em campo, agora o hino nacional e aí começamos.

16h50

Ronaldo, Copa do Mundo… Free Agent

Pela primeira vez na história Cristiano Ronaldo Ele vai disputar o Mundial de luxo como free agent: já recebeu, de fato, o craque português Manchester United com efeito imediato. Leia tudo

16h45

Quarta vez na Copa do Mundo Gana

está dentro Catar Será o quarto post para Gana Na Copa do Mundo: os três anteriores (2006, 2010 e 2014) e todos eles chegaram no século 21. Só o tempo Gana Não conseguiu passar da fase de grupos, como aconteceu em sua última participação, em 2014 No Brasil, quando grupo G É formado por Alemanha, Estados Unidos e Portugal.

16h40

Portugal, a estreia no Mundial é um tabu

Os lusitanos não venceram nenhum dos últimos três jogos pela primeira vez no The Lusitanians globalismo: Dois empates – 0-0 em 2010 África do Sul contra o Costa do Marfim E a 3-3 com o Espanha para mim Rússia 2018 – e derrota: 4-0 contra o Alemanha dentro Brasil em 2014.

16h30

Cristiano Ronaldo está em busca de mais um recorde

Português Cristiano Ronaldo Ele é um dos quatro jogadores a marcar pelo menos um gol em quatro Copas do Mundo diferentes. portugues junta-se pelotaE a Oh Sealer E a Miroslav Klose nesta categoria específica. Nenhum jogador encontrou a rede em cinco torneios diferentes.

16h25

Grupo H 0-0 entre Uruguai e Coreia do Sul

A primeira partida termina sem gols grupo h entre Uruguai E a Coreia do Sul. um ponto cada Celestial do ex Napoli Cavani e a tigres asiáticos A partir de Filho. Leia tudo

16h20

Portugal – Gana, apenas um antes da Copa do Mundo

O único precedente entre a seleção lusitana e a seleção africana remonta à fase de grupos em copa do mundo 2014 dentro Brasil. o Portugal ganhou – ganhou 2-1 com o objetivo de conquistá-lo Cristiano Ronaldo aos 79 min.

16h15

Portugal – Gana, escalações oficiais

Portugal (4-4-2): isso custa; Cancelo, Dias, Danilo Pereira e Guerreiro; Ottavio, Nieves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Ronaldo, João Félix. CT: Fernanda Santos. Disponível: Rui Patrício, José Sá, Dalot, Pepe, Balinha, André Silva, William, Liao, Vitinha, João Mário, Horta, Matheus Nunes, Antonio Silva, Gonçalo Ramos. Não disponível: – não qualificado: – Tome cuidado: -.

Gana (5-4-1): venha ziggy sedo, djeko, amarte, salisu, papa; Kodos, Barty; Abdel-Samad, Ayo; Inaki Williams. CT: Adeus. Disponível: Ibrahim, Noureddine, Lamptey, Odoi, Owusu, Isahaku, Kerye, Ayu J. Não disponível: – não qualificado: – Tome cuidado: -.

Regra: Conquista (EUA)

juiz de linha: Atkins e Packer (EUA)

Quarto homem: frappart

rato: Villarreal (Estados Unidos)

Avar: Fisher (Canadá)

Estádio 974, Catar