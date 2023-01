Borsa Italiana, suspensão da audiência de 9 de janeiro de 2023

Entre os bancos, destaca-se o excelente desempenho do Monte dei Paschi di Siena. Em vermelho Enel. Rally Sais reúne as empresas do setor estrela

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Fazer progresso parcial na primeira sessão da semana, reforçando a tendência registrada na última oitava sessão.

às 14h15 FTSEMib Aumentou 0,58%, para 25.326 pontos, enquanto subia FTSE Itália Todas as Ações Ele ganhou 0,67%. melhor desempenho para Chapéu médio da FTSE Italia (+ 1,5%) f Estrela do FTSE Itália (+ 1,34%).

a bitcoins Ainda está acima dos $17.000 (pouco mais de 16.000 euros).

a Spread BTP-Bund Está em 200 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos se aproximando de 4,3%.

EU’euro Estava perto de $ 1,07.

Entre os bancos, o excelente desempenho dos Monte dei Paschi di Siena (+10,2% para €2,1875). Durante uma entrevista publicada no Il Sole24Ore, o diretor administrativo do banco, Luigi Lovaglio, indicou que após um aumento de capital de 2,5 bilhões de euros, o preço da ação está com desconto em relação aos principais bancos italianos.

Desempenho positivo das ações do setor petrolíferoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em fevereiro de 2023) ultrapassou US $ 76 por barril.

Cadê? Uma valorização de 1,6%, para 14,06 euros.

melhor desempenho para Tenaris (+1,71% para 16.045 euros).

desempenho negativo de está dentro (-1,02% para 5,544 euros) ed Erg (-1,78% para 27,56€). Os analistas do Morgan Stanley reduziram o preço-alvo para as duas empresas de energia, para € 5,3 e € 29, respectivamente. Especialistas também rebaixaram a ação para “subponderação”.

em progressão parcial estrelas (+0,54% para 14.524€). A gigante automobilística anunciou a assinatura de um acordo vinculativo com a Element 25 referente ao fornecimento de sulfato de manganês para baterias destinadas a veículos elétricos.

Entre as empresas incluídas no setor foco está a STAR Diz Jetters. As acções ordinárias subiram 26,8% para 29,85 euros, enquanto as acções de poupança Saltaram 38,4% para 22 euros. A empresa anunciou que assinou um acordo vinculativo com a empresa norte-americana Resonetics para vender os negócios da Nitinol e, em particular, as subsidiárias norte-americanas Memry Corporation e SAES Smart Materials. O preço de venda acordado é igual a US$ 900 milhões e resultará em um ganho de capital líquido de € 584,6 milhões.