TopNetwork, a experiência do colaborador como chave competitiva

“A união faz a força” é um ditado comum que, ao promover o trabalho em equipa e a capacidade de colaboração, se adapta bem ao contexto empresarial, com especial referência aos processos mais eficazes de parceria ou aquisição de uma empresa.

Este provérbio certamente se encaixa perfeitamente quando aplicado a uma data Rede principal, excelência em TI italiana com sede em Roma e outros seis escritórios operacionais em todo o país. A empresa é especializada em soluções que integram Inteligência artificialblockchain, nuvense ciência de dados e Internet das Coisas, de robótica a sistemas de satélite e mecanismos de busca semântica.

Em 2021 a empresa romena foi adquirida pela Engenharia Inteligente 4, uma empresa francesa de private equity que atua exclusivamente no setor de tecnologia da informação e comunicação e investe nos países da região mediterrânea (atualmente na França, Espanha, Portugal, Itália e Tunísia). O objetivo é criar um Federação Internacional de Empresas Com experiência vertical, capaz de envolver o mercado sobretudo graçasExperiência multidisciplinar.

pimenta do cosmosSócio-gerente em Rede Principalrelata os detalhes da aquisição, destacando os benefícios mútuos derivados do processo financeiro e a importância do agrupamento de competências como fator comum para aumentar a eficácia competitiva.

a união é a força

“A ideia de construir um dos polos de TI mais importantes da bacia do Mediterrâneo”, diz Bibi, “é realmente ambiciosa e estamos orgulhosos de estar envolvidos no projeto. Como TopNetwork, podemos dar um contributo significativo para a consecução do objetivo, graças às competências adquiridas em quase vinte anos de atividade. Começamos em 2003 com 15 funcionários e em 2021 o número da equipe da empresa aumentou 600 pessoas. Nossa experiência de crescimento certamente agregará valor ao grupo.”

Segundo Pepe, os investidores franceses da TopNetwork têm reconhecido a “grande capacidade de gerir negócios de TI”, valorizando especialmente forte especialidade e conhecimento unificado. «Nas aquisições de empresas – enfatiza Bibi – o que importa, além da experiência real da empresa vinculada é claro, é relação de confiança É criado entre as duas partes. Você deve ser capaz de transferir suas habilidades gerenciais e de desenvolvimento para o investidor, a fim de criar um ambiente confortável de cooperação, baseado em credibilidade e respeito.”

Além de fornecer valor, a TopNetwork claramente ganha uma série de benefícios importantes do processo financeiro. “Sempre estivemos envolvidos concursos publicos – demonstra Pepe – em nossa própria força, e ainda nos dá um volume bastante decente de 40 milhões de euros de receita anual. Hoje, com o Smart 4 Engineering, aumentamos significativamente nosso poder de fogo, colocando a bordo uma organização que vale seis vezes mais.”

Outra vantagem é a possibilidade de expandir mercados de referência fora do território nacional. “Temos que olhareconomia globalizada – retoma Pepe – Contornando o mercado interno que, embora seja um prenúncio de importante gratificação, hoje se encontra um pouco estreito ».

Integração de habilidades

No entanto, como Pepe aponta, o valor de aquisição é jogado na capacidade de aprimorar mutuamente as habilidades e características de empresas individuais, sobreposições suaves e integração de exploração para desenvolver novas abordagens de mercado.

“O Smart 4 Engineering, continua Pepe, pode basear-se basicamente em quatro alavancas de compartilhamento. pela primeira vezExpertise em temas específicos, resultante da aquisição de diferentes empresas, cada uma com características específicas, permite-nos apresentar ao cliente um conjunto de valências verticais que complementam as valências internas. A segunda alavanca é Capacidade de trabalhar em equipe, e assim compartilhar conhecimentos e habilidades complementares, de modo a proporcionar um planejamento integral. A terceira alavanca corresponde a Centro de serviçoOu seja, a capacidade de oferecer desempenho aos usuários finais com resultados mensuráveis ​​e acordos de nível de serviço predefinidos. Por fim, o último ponto forte vem de um show Projetos chave na mãoa um preço fixo”.

Bibi volta a insistir na oportunidade de compartilhar as competências verticais da criatividade Novas formas de participação Ampliar e diversificar sua presença no mercado. «Por exemplo – explica Pepe -, a Itália é muito forte no setor de energia, enquanto a França está indo bem no setor financeiro: estudar formas de participação em diferentes setores e reunir a experiência de empresas individuais dentro do grupo é definitivamente uma vantagem para cada fato ».

Objetivos e cooperação na Itália

Com a “União” a caminhar para o volume de negócios de 250 milhões de euros Prometa completamente depois disso 3 mil funcionáriosTopNetwork refere-se a um 10% de crescimento local Até ao final do ano (a Itália, onde a Smart 4 Engineering fez mais duas aquisições, confirma-se como um dos mercados mais promissores para o grupo, com cerca de 110M€ de receitas projetadas para 2022).

Do ponto de vista organizacional, a empresa romena continuará a operar como sociedade anónima, mantendo a autonomia a nível nacional, mas lidando com o grupo para a gestão coordenada do negócio.

“Basicamente, sugere Bibi, somos um federação multinacional, onde cada realidade goza de total liberdade estratégica e operacional. Na Itália, mais duas empresas se juntam a nós, Sistemas Atlânticos E eurosistema, especializadas respectivamente em tecnologias de medição e soluções de segurança cibernética. Com ambos, felizmente, temos algumas áreas de sobreposição e muita integração, o que é algo que precisa ser valorizado. Assim, a integração com as demais empresas do grupo nos dá acesso a mercados e áreas de atuação onde antes não tínhamos presença consolidada. Podemos então continuar novos projetos e ativar, com o apoio do Grupo, iniciativas que de outra forma não teríamos conseguido. Assim, nosso espaço de trabalho se expande para 360 graus.

Em conclusão, Pepe destaca o núcleo que motiva a Smart 4 Engineering e impulsiona as iniciativas do Grupo. “Cash by Design refere-se à nossa capacidade de estar presente e Fatores críticos em áreas críticas de negócios, pois as empresas precisam de mais suporte e precisam de habilidades altamente especializadas. Aqui, junto com outras empresas do grupo, podemos realmente fazer a diferença.”